Oostenrijker Patrick Konrad maalt op z’n Mollema’s naar etappezege

Konrad is op weg naar de etappezege. ‘Dat maakt me trots, Oostenrijk is niet het grootste wielerland.’ Beeld Anne-Christine Poujoulat / AFP

Patrick Konrad won dinsdag de 16de etappe van de Tour de France in Saint-Gaudens en benadrukte daarmee hoe internationaal het huidige wielrennen is. Konrad is een Oostenrijker en de laatste keer dat een landgenoot een Touretappe won, was in 2005, toen ­Georg Totschnig zegevierde in Ax-3 Domaines. Tot zijn eigen verbazing werd Totschnig, en niet een skiër, dat jaar gekozen tot Oostenrijks sportman van het jaar.

Konrad, de 29-jarige renner van Bora-Hansgrohe, werd twee etappes geleden nog tweede achter Bauke Mollema in Quillan en ging er dinsdag op z’n Mollema’s vandoor. Dat wil zeggen: op 36 kilometer van de finish wegspringen uit de kopgroep-van-de-dag en solo aankomen met een minuut voorsprong op nummer twee.

‘Ik had het al vier keer eerder geprobeerd deze Tour’, zei de man uit Mödling na afloop, ‘maar steeds wachtte ik te lang met mijn aanval. Nu had ik me voorgenomen het nog één keer te proberen. En wilde ik de eerste zijn die besloot voor de etappezege te gaan.’

Konrad ging als nationaal kampioen in de kleuren van Oostenrijk over de finish. ‘Dat je op die manier je thuisland mag vertegenwoordigen, in de grootste koers van de wereld, maakt me trots. Want ja’, grijnsde Konrad, ‘Oostenrijk is niet het grootste wielerland.’

Hij is een van de vier Oostenrijkers die op 26 juni in Brest aan de start stonden van deze Tour. Renners uit 27 landen doen dit jaar mee. Dat aantal is deze eeuw stabiel. In 1990 waren het er 21, in 1980 elf. De internationale breedte is dit jaar zichtbaar in het algemeen klassement vanaf plek 21, waar Konrad na zijn etappezege staat. Die 21 best geklasseerde renners vertegenwoordigen veertien landen uit Australië, Afrika, Azië, Zuid-Amerika en Europa. De beste Noord-Amerikaan, de Canadees Michael Woods, staat 29ste.

Wat etappewinnaar Konrad betreft heeft hij met zijn zege laten zien dat de wereld met hem en Oostenrijk rekening moet houden in de meest internationale wielerwedstrijd van allemaal: de olympische wegwedstrijd op 24 juli waaraan 56 landen meedoen, van Iran en Guatemala tot Rwanda en Taiwan. Konrad is de kopman van de Oostenrijkse selectie die uit drie renners zal bestaan. ‘Maar ik ga daar de komende dagen niet aan denken’, zei hij op de persconferentie na afloop, ‘het gaat nu om Wilco en hem goed naar Parijs brengen.’

Wilco is zijn kopman Wilco Kelderman, die zesde staat in het algemeen klassement. Net als al diens concurrenten voor een toppositie als in Parijs de prijzen worden verdeeld, had Kelderman een snipperdag genomen in de zestiende etappe, die alleen nog even spannend werd toen bij de finish opeens alle hekken op de grond lagen na een windvlaag. Ze waren net op tijd opgericht en van hun windvangende reclamedoeken ontdaan toen Konrad Saint-Gaudens kwam binnenrijden.

Hij werd op bijna een kwartier gevolgd door een groepje van de elf hoogst geklasseerde renners in de Tour die zich van het peloton hadden losgemaakt. ‘Beetje lol maken’, zei geletruidrager Tadej Pogacar er naderhand over. ‘We gingen zelfs nog even sprinten.’ Dat was dan voor de onbeduidende 13de plaats in de etappe. ‘Even de benen losgooien’, noemde de Sloveense klassementsleider dat.

Serieuzer is Pogacar als hij vragen krijgt over de kwaliteit van zijn ploeg, UAE Team Emirates. Vrijwel de hele etappe voerden alle acht de UAE-renners het peloton aan, inclusief de Zwitser Marc Hirschi en de Pool Rafal Majka. Beiden zijn naar UAE gehaald om Pogacar de steun in de bergen te geven die hij in de Tour van vorig jaar miste. Uitgerekend Hirschi en Majka zijn eerder deze Ronde van Frankrijk hard gevallen en vallen steeds weg als het tempo omhoog gaat.

‘Maar wij controleerden het tempo van het peloton’, beweerde Pogacar. En dan geprikkeld: ‘Mijn ploeg is de beste ploeg in deze Tour. Andere ploegen pakken het tactisch niet zo slim aan.’ Maar toen twee van de vijf resterende Jumbo-Visma-renners, Wout van Aert en Jonas Vingegaard, het plaagstootje uitdeelden waardoor de groep van de top-11 ontstond, was ‘de beste ploeg in deze Tour’ als bij toverslag verdwenen. ‘Zo laten we zien’, zei Van Aert over zijn speldenprik, ‘dat we er klaar voor zijn.’

Waarvoor? Vooral voor de volgende etappe. Want meteen na de 16de stilte-voor-de-storm-etappe ging het alleen nog daarover: de als koninginnenrit aangeduide etappe nummer 17 op de Franse nationale feestdag, Quatorze Juillet. ‘Dat wordt de zwaarste dag van deze Tour’, voorspelt Pogacar, ‘welk weer het ook is’.

De 22-jarige kopman gedijt beter in koud dan in warm weer en de weersverwachting is in zijn voordeel. ‘De etappe van vandaag was niet geschikt om grote gaten in het klassement te slaan, maar morgen (woensdag, red.) wordt het een groot slagveld onder de klassementsrenners.’