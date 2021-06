Oostenrijk met opgeheven hoofd naar huis, Italië wint met moeite na verlenging: 2-1

Matteo Pessina scoort het tweede doelpunt voor Italië. Beeld AFP

‘Italianen kunnen niet van je winnen, maar jij kan wel van ze verliezen.’ Ook Oostenrijk heeft nu de waarheid ondervonden van Johan Cruijff’s aforisme. Ruim anderhalf uur was de rode veste die Oostenrijk, spelend in een Arsenal-tenue, had opgetrokken onneembaar voor de Azzurri, totdat invaller Federico Chiesa in de vierde minuut van de verlenging een bevlieging kreeg en een voorzet van Leonardo Spinazzola op prachtige wijze afrondde. Het verzet van de Alpenbewoners van gebroken en de 2-0, tien minuten later, zout in de wonde. De 2-1 in de 113e minuut een schrale troost.

Het deed denken aan een WK-wedstrijd die Italië op de dag af 15 jaar geleden speelde tegen Guus Hiddinks Australië. Ook bij die achtste finale-ontmoeting had de underdog het betere van het spel, de betere kansen, en ook toen brak Italië in de vierde minuut van de verlenging de ban. Toen was het Totti die de genadeklap uitdeelde. Het team van Marcelo Lippi bereikte indertijd de finale, die het op strafschoppen won van Frankrijk. Of het Italië van de elegante Robert Mancini over twee weken op Wembley staat - tegen Engeland, Duitsland of Oranje - valt nog te bezien.

Favoriet

Italië begon dit EK als een ‘dark horse’, maar na de groepsfase waarin het drie keer makkelijk won was het uitgegroeid tot favoriet van de eindzege. Dit Italië heeft geen Del Piero’s, geen Baggio’s en geen Pirlo’s, maar wel een sterk collectief. Tegen een gedisciplineerd spelen team als Oostenrijk bleek het ontbreken van een superster een nadeel te zijn. In de eerste helft kreeg Italië slechts één goede kans. Nou ja, kans. Na een half uur spelen spatte een schot van Lazio’s Ciro Immobile, vanaf een meter of 27, op de kruising uiteen.

Onder leiding van alleskunner David Alaba bleef Oostenrijk, dat tegen Oranje geen schijn van kans had, goed op de been. Watford-keeper Daniel Bachmann speelde een foutloze wedstrijd, de verdedigers vervulden hun taken met verve en op het middenveld buffelde Xaver Schlager, een ploeggenoot van Wout Weghorst bij Wolfsburg, als een reïncarnatie van Soren Lerby, compleet met afgezakte sokken. Voorin was het enfant terrible Marko Arnautović voortdurend een dreiging voor de achterhoede die sinds de goal van Donny van de Beek negen maanden geleden de nul heeft gehouden.

Buitenspel

Het was Arnautović , tegenwoordig spelend in China, die een einde maakte aan de ongeslagen reeks. Een voorzet van Stefan Lainer werd door Alaba doorgekopt naar Arnautović die de bal in het doel kopte. De bal lag al klaar op de middenstip toen de Engelse scheidsrechter een seintje kreeg van de VAR. De oud-speler van FC Twente bleek buitenspel te hebben gestaan. Oostenrijk rook bloed en bleef komen. Italië werd nerveus en Francesco Acerbi passeerde zijn eigen keeper met een terugspeelbal. Een vrije trap van Alaba vanaf de rand van de zestien ging net over.

Aan de andere kant stuitte elke aanval van Italië op een hak, hoofd of scheenbeen van een Oostenrijker. Alles ging mis voor de Italianen, zo ook de halve omhaal van Dominco Berardi kort voor het einde. Hing de eerste verrassing van dit EK in de lucht? Zou Oostenrijk zijn eerste knockoutwedstrijd ooit op een EK winnen? Sterker, zou het voor het eerst sinds 1960 van Italië winnen? Aan al deze dromen kwam een einde toen Chiesa kapte, draaide en de doelman met een laag schot passeerde. De 15 duizend Italianen op de tribunes, allemaal woonachtig in Engeland, juichten al hun angsten en zenuwen weg.

Arnautovic werd naar de kant gehaald, wat kon worden gezien als een soort overgave. Een andere invaller, Matteo Pessina, maakte aan alle onzekerheid door aan het einde van de eerste helft verlenging te profiteren van chaos in de Oostenrijkse achterhoede. Alhoewel, alle onzekerheid? In de 114de minuut wist de ploeg van Franco Foda toch het net te vinden toen Saša Kalajdžić, eveneens een invaller binnen kopte. Maar het was te laat voor een mirakel. Italië reist nu naar München waar het België of Portugal zal treffen. Oostenrijk kan het EK met een opgeheven hoofd verlaten.