Oostenrijk heeft dankzij Vincent Kriechmayr de belangrijkste wereldtitel in het skiën, die van de afdaling, terug

Marcel Hirscher, het voormalige Oostenrijkse ski-idool met een Nederlandse moeder, heeft qua populariteit een mogelijke opvolger: Vincent Kriechmayr. De skiër uit Opper-Oostenrijk heeft ook zijn wortels in de lage landen. Zijn moeder is een lerares kunstgeschiedenis uit België.

Zij vernoemde haar zoon naar de schilder Vincent van Gogh. Oostenrijkers noemen hem Vinc. Belgen noemen hem een ‘halve Belg’, zoals Nederlanders Hirscher, de slalomkoning van het tweede decennium, tot een soort erfgoed benoemden.

Kriechmayr (29) trad zondag in Cortina d’Ampezzo voor eens en altijd uit de schaduw. De sneeuwman uit Linz schilderde bij de WK alpineskiën voor zichzelf het portret van ‘King of Speed’. Donderdag won hij al de Super G, snelheidsnummer één van het toernooi. Zondag voegde hij daar, onder schitterende weersomstandigheden, de wereldtitel op de afdaling, het echte koningsnummer, aan toe.

Bejubeld

Die bejubelde dubbel bracht Kriechmayr op één hoogte met een andere Oostenrijkse skiër die de wereld aan zijn voeten wist: de stuntman Hermann Maier met de bijnaam (vrij naar Arnold Schwarzenegger) The Herminator. Maier, een spierbundel met een beroepsverleden als metselaar, veroverde in 1999 in de Amerikaanse Rocky Mountains de wereldtitels op de Super G en de afdaling.

Een klein verschil met de dubbel van Kriechmayr: Maier deelde zijn wereldtitel op de Super G met de Noor Lasse Kjus. Zij finishten in Vail in dezelfde tijd.

In de WK-afdaling, al 46 maal betwist sinds 1931, was het verschil nooit kleiner dan tweehonderdste van een seconde. Dat was twee jaar geleden, toen de Noorse azen Svindal en Jansrud elkaar in de Zweedse bergen van Are het wereldkampioenschap betwistten. Svindal won.

Zeldzaam kleine marge

De marge van Kriechmayr ten opzichte van de nummer twee was zondag nog de helft kleiner. De Duitser Andy Sander, een man die zelfs nog nooit op het erepodium van een wereldbekerwedstrijd was aangetreden, werd in de Dolomieten tweede op 0,01 seconde achterstand.

Nog zeldzamer was dat de met hesje ‘1’ gestarte skiër de beste tijd skiede, gevolgd in het klassement door de man met nummer ‘2’ op borst en rug. Het was in 1985 dat Pirmin Zurbriggen, een Zwitserse legende, de wereldtitel op de afdaling greep door als eerste naar beneden te gaan in Bormio.

Over de piste, waarop zondag in Cortina d’Ampezzo om de wereldtitel op de afdaling moest worden geduelleerd, was vooraf veel te doen. Het was een nieuwe steilhang, de Vertigine, met 805 meter verval over 2160 meter afstand. Naar het starthuis moest geklommen worden. Na een stuk in de losse sneeuw nog eens 250 treden op een geïmproviseerde stalen trap.

Als een vallende steen

Die Italiaanse piste had na een razendsnel begin, in vijf seconden als een vallende steen naar een snelheid van 100 kilometer per uur, in het achteraf beslissende middenstuk veel weg van een Super G.

De scherpe bochten, haast chicanes, remden de snelheid. De twee traversen, dwarsliggende oversteken die eerder horizontaal dan verticaal geschetst waren, bleken de scherprechters. De Vertigine was voor de WK nog nooit geskied door de beste skiërs van de wereld. In maart 2020 werd de verkenning, de World Cup-finales, in het olympische oord van 1956 - en straks van 2026 - wegens de coronagolf in Noord-Italië afgelast.

De winnende Oostenrijkers zeiden dat ze niet hadden meegedaan aan de discussie over de staat van de Vertigine. Nooit over hebben, sprak de grote skibaas van Oostenrijk, Peter Schröcksnadel. ‘Die berg ligt er. Daar ga je niks aan veranderen’, aldus de voorzitter van de Oostenrijkse skibond ÖSV. Hij refereerde aan de Olympische Winterspelen van 1992, toen de afdaling van Val d’Isère ondeugdelijk zou zijn. De Oostenrijkers grepen wel het olympisch goud. Patrick Ortlieb, reus van een kerel, won de race.

Reuzen

Op Vertigine bleken de huidige vedetten van de afdaling, de Zwitser Beat Feuz en de Italiaanse thuisfavoriet Dominik Paris, zondag in het nadeel. Zij konden, bij min elf graden en zwaar verijsde sneeuw, alleen in het slotdeel van de afdaling met hun kilo’s sneller naar beneden dan Kriechmayr. Paris was in de training de snelste man geweest, maar een fout in de traverse kostte hem een medaille. Hij werd vierde. Feuz, de wereldkampioen van 2017, werd derde.

De Oostenrijkers vierden feest in Italië. De laatste twee decennia moesten zij terrein toegeven op andere landen, vooral op Noorwegen. De afdaling werd in 2003 voor het laatst gewonnen door een Oostenrijker, door Michi Walchhofer. De zeventiende wereldtitel op de afdaling liet vervolgens achttien jaar op zich wachten.

In de tussentijd werd die pijn moeiteloos verdoofd door Marcel Hirscher die op slalom en reuzenslalom liefst vijf keer wereldkampioen werd. Hirscher haakte af in 2019, pas 30 jaren oud. Hij was nog steeds de allerbeste van de wereld, maar vond dat hij niets meer had te bewijzen. De enorme druk die Oostenrijk op zijn beste skiër legt, was hem waarschijnlijk te veel geworden. Kriechmayr weet wat hem te wachten staat.