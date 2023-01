Oorlog in Oekraïne leidt op Australian Open tot vlaggenstrijd rond tennisbaan

De Russische tennisser Andrej Roeblev loopt in Melbourne langs toeschouwers met een ­Oekraïense vlag. Beeld AP

Het is een opvallend beeld in het speelschema van de Australian Open. Bij de helft van de vier overgebleven vrouwen staat geen vlag achter hun naam. En ook bij Karen Chatsjanov, halve finalist bij de mannen, is een nietszeggend wit vlak te zien.

Dat Chatsjanov de Russische nationaliteit heeft en Victoria Azarenka en Aryna Sabalenka uit Belarus komen, blijft zo veel mogelijk verborgen tijdens het grandslamtoernooi in Melbourne. In veel sporten komen Russen en Belarussen niet of nauwelijks meer aan de bak. Tennissers mogen wel meedoen aan veel toernooien, maar in Australië blijkt maar weer eens hoe gevoelig dat een jaar na het begin van de invasie in Oekraïne nog ligt.

Op de Australian Open komen drie van de acht overgebleven spelers uit Rusland of Belarus. De tennissport sloot de landen uit van deelname aan de Davis Cup en de Billie King Jean Cup, de landentoernooien voor mannen en vrouwen. Maar de Russische en Belarussische tennissers mogen individueel wel meedoen aan proftoernooien. Zij het onder de neutrale vlag.

Alleen Wimbledon ging in tegen de onderling gemaakte afspraken tussen de drie internationale internationale tennisfederaties en vier grandslamtoernooien. Onder druk van de Britse regering besloot het oudste grandslamtoernooi tennissers uit Rusland en Belarus vorig jaar te weren. Het wenste niet als propagandamachine te dienen voor het regime van president Vladimir Poetin.

Heet hangijzer in sportwereld

De kwestie vormt al bijna een jaar een heet hangijzer in de sportwereld. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) riep internationale sportfederaties op Russische en Belarussische atleten te weren of alleen te laten deelnemen zonder nationale uitingen. De wereldvoetbalbond Fifa en de Europese voetbalbond Uefa besloten dat Russische en Belarussische spelers individueel voor hun club mochten blijven uitkomen. Wel werden al snel alle teams uit Rusland en Belarus uit de internationale toernooien gehaald.

Veel andere sportbonden namen hetzelfde besluit. De atletiekfederatie weert sporters uit Rusland en Belarus op internationale toernooien. Zwemmers uit desbetreffende landen waren niet welkom op de WK. Tijdens het WK volleybal voor vrouwen in Nederland ontbrak tweevoudig wereldkampioen Rusland en Nederlandse schaatsers ondervinden minder concurrentie zonder Russische en Belarussische tegenstanders op het ijs.

Op de Australian Open had het niet veel gescheeld of er had zich nog een Russische tennisser voor de halve finale geplaatst. Maar Andrej Roeblev verloor woensdag in de kwartfinales van Novak Djokovic (1-6, 2-6, 4-6). Tijdens de partij werd nog maar eens duidelijk dat het lastig blijft om politiek en sport gescheiden te houden.

Russische vlag met gezicht Poetin

Op de tribune droeg een man een zwart T-shirt met een grote witte ‘Z’ erop: de letter is voor de Russen uitgegroeid tot symbool van steun voor de invasie. Ook zwaaide een aantal fans buiten het stadion met de Russische vlag met daarop het gezicht van Poetin. De organisatie verbood vorige week al het tonen van de Russische en Belarussische vlag bij de wedstrijden, nadat tijdens een partij tussen een Russische en Oekraïense speler de Russische vlag te zien was geweest.

Een toeschouwer, staand voor een Servische vlag, moedigt de Servische tennisser Novak Djokovic aan in een T-shirt met daarop ‘Z’, de letter die voor de Russen is uitgegroeid tot symbool van steun voor de invasie. Beeld ANP / EPA

Voor Roeblev was het niet de eerste keer dat zijn partij werd gebruikt voor politiek gewin. Tijdens zijn wedstrijd in de tweede ronde toonden tennisfans op een paar meter afstand van zijn bank de Oekraïense vlag zodra hij tussen de games in ging zitten. De 25-jarige Rus stapte naar de scheidsrechter. Naar eigen zeggen niet vanwege de vlag, maar voor de verbale verwensingen die hij ook naar zijn hoofd geslingerd kreeg.

‘Ik begrijp de situatie, maar kun je op zijn minst vragen of ze geen nare dingen naar mij willen roepen’, vroeg Roeblev aan de scheidsrechter. De nummer zes van de wereld liet vorig jaar al weten tegen de oorlog te zijn door na een gewonnen partij ‘no war please’ op de lens van een camera te schrijven. En ook Azarenka, de halve finalist uit Belarus die als tiener naar Amerika verhuisde, sprak zich al meerdere keren uit tegen de oorlog.

Banden met haar moederland

De tweevoudig kampioen van de Australian Open neemt het in de halve finale op tegen Elena Rybakina, die vorig jaar onverwacht Wimbledon won. Haar zege zorgde voor het nodige ongemak. Rybakina werd in Moskou geboren, maar komt sinds 2018 uit voor Kazachstan. Na haar overwinning ging het in Londen vooral over haar banden met haar moederland. ‘Ik hoop dat de oorlog zo snel mogelijk stopt en er weer vrede is.’

Ook op de Australian Open werd ze na haar overwinning in de kwartfinale gevraagd of ze nog veel support uit Rusland ontvangt. ‘Ik krijg support van over de hele wereld, maar het meeste uit Kazachstan’, zei ze. Het is nog onduidelijk of Russische en Belarussische tennissers dit jaar wel welkom zijn op Wimbledon.

Terwijl de internationale sportwereld nog altijd worstelt met de gevoelige kwestie, zei IOC-voorzitter Thomas Bach in zijn nieuwjaarsboodschap dat de sancties tegen Rusland en Belarus ‘stevig’ van kracht blijven. Tegelijkertijd onderzoekt het IOC hoe het sporters uit Rusland en Belarus weer kan laten deelnemen aan internationale wedstrijden.

Bach: ‘Als olympische beweging zoeken we de verbinding en willen we niet verdelen. We moeten kijken hoe we dit dilemma kunnen overwinnen en onze missie kunnen waarmaken.’