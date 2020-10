Oorklachten breken marathonloper Kipchoge op, artsen kunnen niets vinden

Kipchoge (derde van links) liep afgelopen zondag de slechtste race uit zijn loopbaan. Beeld BSR Agency

Kipchoge verloor in Londen voor het eerst in zeven jaar een marathon. Hij liep de race uit, maar eindigde op een teleurstellende achtste plaats. Zijn manager Jos Hermens benadrukte dat de verloren race veroorzaakt werd door het geblokkeerde oor. Hij denkt dat sprake was van een incident.

‘We zagen hem steeds verkrampter lopen omdat hij zijn evenwicht verloor. Eerst dachten we dat hij maagproblemen had, omdat hij niet meer dronk, maar later bleek dat hij de drinkflessen niet meer kon aanpakken en dus vanaf 25 kilometer niet meer heeft kunnen drinken’, aldus Hermens.

De oorklachten zorgden zelfs voor geheugenverlies bij Kipchoge, meende Hermens. ‘Als je hem vraagt naar het aanpakken van de drinkflessen, dan herinnert hij zich dat helemaal niet meer. Hij kreeg echt een soort black-out.’

De achtste plaats van Kipchoge verbaasde zijn manager zeer. ‘Hij was gewoon net zo goed in vorm als tijdens de vorige vijf marathons. We houden alles van hem in de gaten met chips. Afgelopen april was hij zelfs beter in vorm dan toen hij de marathon, als eerste mens ooit, onder de twee uur liep.’

Hermens gaf aan dat, naast het oor, ook de kou en de gebrekkige voorbereiding niet ideaal waren. Het was nat en winderig in Londen en tot 8 weken geleden waren alle Afrikaanse trainingskampen nog gesloten vanwege de coronacrisis. Deze factoren waren echter, volgens Kipchoge zelf, ondergeschikt aan het geblokkeerde oor.

Het verlies was een grote teleurstelling en een harde klap voor Kipchoge. Toch kijkt hij positief naar de toekomst en wil hij voorlopig nog niets weten van een eventueel pensioen. Zijn manager durfde het zelfs aan om te voorspellen dat Kipchoge in 2024, bij de Olympische Spelen in Parijs, nog op het podium zal staan.

Kipchoge zelf was daar iets terughoudender in. ‘I am not superhuman’, benadrukte hij meermaals.