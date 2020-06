Ook zonder Tokio blijft roeister Karolien Florijn gemotiveerd

Roeisters Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester werden tweede op het Wereldkampioenschap roeien in 2019. Beeld EPA

Met de vier-zonder-stuurvrouw had je je al gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Je zou deze zomer in de voetsporen treden van je vader Ronald Florijn, tweevoudig olympisch roeikampioen (1988 en 1996).

‘Het zouden mijn eerste Olympische Spelen worden. Maar ik ben er nooit mee bezig geweest dat ik daarmee in de voetsporen van mijn vader zou treden. Natuurlijk wil ik net als hij ooit een gouden medaille op de Spelen winnen. Verder wil ik me niet met hem vergelijken. Ik heb mijn eigen carrière en stel mijn eigen doelen.’

In een dubbelinterview in de Volkskrant met jou en je vader zei hij in 2018: ‘Karolien moet net als ik altijd een doel hebben. Als ze opstaat, gaat het in haar hoofd meteen over hoe ze de volgende minuut beter kan worden.’ Hoe doe je dat nu er voorlopig geen doel is?

‘Er is wel een doel, alleen is het een jaar opgeschoven. De kunst is om er zo goed mogelijk mee om te gaan, zodat je straks nog sterker aan de start verschijnt. Dat is niet altijd makkelijk, maar het helpt als je tussendoelen stelt.

‘Met de Nederlandse selectie roeien we elke zaterdag onderlinge wedstrijden op verschillende afstanden. Het is natuurlijk niet te vergelijken met een groot toernooi, toch wil je de races tegen elkaar winnen. Over vier weken hebben we selectiewedstrijden. Daar moet je fit voor zijn. Door jezelf tussendoelen te stellen blijf je gemotiveerd.’

In tegenstelling tot andere topsporters heb je als roeier redelijk goed door kunnen trainen. De Bosbaan is op dit moment een veiliger plek dan een sporthal.

‘We hebben twee weken niet op het water mogen trainen, dat was het. Verder konden we individueel of als koppel in een kleine boot het water op. Je had een vast maatje, zodat het contact met anderen zoveel mogelijk beperkt bleef. Ook hadden we van de roeibond een ergometer mee naar huis gekregen. Sinds vorige week mogen we weer in grotere boten roeien en lijkt alles zich een beetje te normaliseren.’

Je hebt in die drie maanden niet één keer gedacht: waar doe ik het allemaal voor?

‘Natuurlijk heb ik me weleens afgevraagd hoelang het zou gaan duren. Maar het scheelt dat ik het gewoon heel leuk vind om te roeien. De zon heeft de afgelopen weken bijna elke dag geschenen. Hoe lekker is het om dan op het water te zitten? Bovendien kun je in mijn ogen beter met zo’n lastige periode omgaan als je fysiek en mentaal goed in je vel zit.

Roeisters Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester werden tweede op het Wereldkampioenschap roeien in 2019. Beeld EPA

‘Vervelender vind ik het dat ik mijn studie rechten een jaar moet opschuiven. Ik wilde na de zomer beginnen. Ik houd mij buiten het roeien om graag bezig met andere dingen om mezelf te ontwikkelen. Maar een olympisch jaar is heel intens en je bent vaak op pad.’

Hoe was het de afgelopen weken bij jullie thuis; je ouders hebben allebei geroeid, je vader is talentcoach en ook je jongere broers Finn en Beer roeien allebei?

‘Ik woon in Amsterdam, maar ben in de twee weken dat we het water niet op mochten naar mijn ouders in Leiden gegaan. Finn zit bij de mannenselectie, dus had ook een ergometer van de bond mee naar huis gekregen. Ook mijn ouders hebben er volop gebruik van gemaakt. Van een grafstemming omdat er even niet geroeid kon worden, was geen sprake. We hebben juist flink getraind met het gezin.’

Was je vader ook niet ergens opgelucht dat de Spelen zijn uitgesteld? Hij kijkt je wedstrijden niet omdat de spanning te hoog wordt en hij zich er dan mee wil bemoeien.

‘Toen ik in 2019 zilver won op de WK, was mijn vader de tuin in gelopen. Mijn moeder kijkt wel en vertelt hoe de race is verlopen. Tijdens de Spelen volgend jaar zal het ook zo gaan. Het is dus geen afstel maar uitstel van de stress.’

Het IOC liet onlangs weten dat de Spelen alleen zeker kunnen doorgaan als er een vaccin is. Anders dreigt afstel. Heb je daar al over nagedacht?

‘Nee, ik kan daar niet zoveel mee. Voor mij gaan de Spelen door tot het definitief is dat ze niet doorgaan. Eerder laat ik die gedachten niet toe. Ik ga ervan uit dat ik volgend jaar mijn debuut maak op de Olympische Spelen en om de medailles roei.’