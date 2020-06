Ook zonder tennis worden grasbanen gemaaid

Rosmalen Groundsman Ed Hubers op een tennisbaan bij het Autotron. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het uitgestrekte evenemententerrein van Autotron in Rosmalen ligt er verlaten bij. Waar duizenden tennisfans deze week de tribunes zouden bevolken, is het nu oorverdovend stil. Supporters zijn in geen velden of wegen te bekennen. De tijdelijke tribunes die er hadden moet staan, werden niet opgebouwd.

Het enige wat doet denken aan de Libéma Open, het grastoernooi dat vanwege het coronavirus werd afgelast, zijn de elf strak gemaaide grasvelden ter grootte van een tennisbaan. De belijning ontbreekt. Evenals de netten. ‘Het onderhoud gaat op een lager pitje door. Als we er nu niks aan doen, zijn de banen volgend jaar onbespeelbaar’, zegt groundsmen Ed Hubers. Samen met Johnny van Lokven is hij al meer dan 25 jaar verantwoordelijk voor de conditie van de banen.

Het onderhoud is één van de kostenposten die doorlopen. Net als het salaris van het vaste personeel. Daartegenover staan nauwelijks tot geen inkomsten. Toernooidirecteur Marcel Hunze schat de schade op enkele tonnen. Hunze: ‘We hebben ook veel kosten niet hoeven maken, doordat we twee maanden geleden al wisten dat er een streep door het toernooi ging.’

Het verlies aan tonnen is een fikse klap, maar staat in schril contrast met het miljoenenverlies dat Hunze als directeur van Indoor Brabant leed. Een uur voordat het paardensportevenement in Den Bosch op 12 maart zou beginnen, werd de stekker alsnog eruit getrokken. 43 springruiters uit vijftien verschillende landen zouden actief zijn. De paarden stonden al te wachten om de piste te betreden. ‘Dan praat je over heel andere bedragen.’

Aan de tennissers is Hunze naar eigen zeggen geen geld kwijt nu het toernooi niet doorgaat. Onder meer publiekstrekker Kiki Bertens en Daniil Medvedev, de Russische nummer vijf van de wereld, zouden actief zijn in Rosmalen. In plaats daarvan verspreidt de organisatie deze week interviews met Bertens, Medvedev en andere oud-deelnemers via sociale media. Hunze: ‘Je wilt het toernooi toch onder de aandacht houden.’

Op baan 1 zakt Hubers door zijn knieën om de kwaliteit van het gras te controleren. ‘Het voelt als niet afgemaakt werk’, zegt de groundsman, terwijl hij zijn hand als een borstel over de groene sprieten laat glijden. De basis voor een goede ondergrond wordt al in augustus gelegd als de banen worden ingezaaid voor het jaar erop. Vanaf maart zou het onderhoud geïntensiveerd worden.

Tot het coronavirus de kop op stak en een streep ging door de 31e editie van het enige grastoernooi in Nederland. Een ander soort mest remt de groei van het gras nu enigszins af, waardoor minder intensief onderhoud nodig is. De banen hoeven niet elke dag, maar één of twee keer per week gemaaid te worden.

Hubers, die beroepsmatig ook de velden van PSV onderhoudt: ‘Normaal is het gras, net als op Wimbledon, 8 millimeter hoog. We laten het nu groeien tot maximaal 12 millimeter.’ Ter vergelijking: in het stadion van PSV is de lengte van de sprieten 22 millimeter. ‘Wanneer je de hele zomer niks aan het gras doet, wordt het plantje te lang en blijft alleen de stengel over als je in september gaat maaien. Dan weet je zeker dat je volgend jaar geen goede ondergrond hebt.’

Achter de schermen is directeur Hunze al druk bezig met de voorbereidingen voor de editie van 2021. Hij voerde vele gesprekken met sponsors en partners. Die zegden toe ook volgend jaar van de partij te zijn. Het overgrote deel van de bezoekers hoefden hun geld van het entreebewijs niet terug, maar hebben het ticket doorgezet naar volgend jaar. ‘Mede daardoor kunnen we deze klap opvangen’, aldus Hunze.

De directeur hoopt dat het toernooi in 2021 onder normale omstandigheden kan plaatsvinden, al houdt hij rekening met verschillende scenario’s. Wanneer de anderhalve meter maatregel nog onverminderd van kracht is, kan hij per dag misschien maar tweeduizend in plaats van achtduizend bezoekers verwelkomen. ‘In dat geval zijn we al bijna uitverkocht.’

Daar gaat hij vooralsnog niet van uit. ‘Natuurlijk is het heel moeilijk in een inschatting te maken. Er kan van alles gebeuren, dat hebben we dit jaar kunnen zien. Binnen een paar weken stond de wereld op zijn kop. Maar we zijn een buitenevenement en beschikken over een heel groot terrein.’

Met een uitgestreken gezicht kijkt Hubers uit over het verlaten terrein. Een onbestemd gevoel bekruipt hem als hij denkt aan de duizenden fans die er nu zouden rondlopen. Hij mist de gezelligheid. En de uitdaging om grasbanen neer te leggen die zich kunnen spiegelen aan de ondergrond op Wimbledon; het grandslamtoernooi waar Libéma Open als voorbereidingstoernooi zijn bestaansrecht aan dankt. ‘We zijn nu al bezig om dat volgend jaar weer voor elkaar te krijgen.’