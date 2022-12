Ook zonder inspirator Karel van Eerd rekent Jumbo-Visma op weer een sterk wielerjaar

De Deen Jonas Vingegaard bezorgde de Jumbo-Vismaploeg de grootste overwinning in 2022: de zege in de Tour de France. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Niet voor niets vraagt directeur Richard Plugge van wielerploeg Jumbo-Visma donderdagmiddag in mobiliteitscentrum Move Amsterdam om een applaus voor de vorige week op 84-jarige leeftijd overleden president-commissaris Karel van Eerd van Jumbo Supermarkten. Voorafgaand aan de teampresentatie en de plannen voor 2023 noemt hij in de voormalige Citroëngarage de oud-baas van de hoofdsponsor ‘animator’, ‘inspirator’ en ‘de grootste supporter’.

Van Eerd, deze donderdag begraven, was met zijn onderneming vanaf 2014 de belangrijkste financier van de ploeg, die in die periode nog gold als het kneusje van het peloton, of zelfs ‘het lachertje’, zoals deze dag nog wordt gememoreerd; renners waren vooral achter in de koers te signaleren.

Intussen is Jumbo-Visma uitgegroeid tot de beste wielerploeg ter wereld, met het afgelopen jaar onder meer de gele (de Deen Jonas Vingegaard) en groene (de Belg Wout van Aert) trui in de Tour de France, de meeste (48) overwinningen en een wereldkampioen tijdrijden (de Noor Tobias Foss) in de rangen. Plugge: ‘Zonder Karel van Eerd waren onze successen ondenkbaar geweest. Hij heeft ons groot leren denken.’

Blakend van zelfvertrouwen etaleert de ploeg donderdag nieuwe ambities: de roze trui in de Giro d’Italia en zeges in de voorjaarsklassiekers. Sportief directeur Merijn Zeeman: ‘We zijn heel trots, maar het kan nog beter. Wij zijn hongerig voor de komende jaren.’

Met aantrekken van Dylan van Baarle en Wilco Kelderman is het Nederlandse aandeel in de ploeg vergroot, maar volgens Plugge is dat geen factor in het transferbeleid voor het World Tourteam. ‘Ze zijn allebei gekomen omdat het ontzettend goede renners zijn. Hun nationaliteit weegt niet mee. We opereren in een internationale wereld.’

Met het overlijden van Van Eerd dringt zich de vraag op wat de betekenis voor het voortbestaan van de wieler- en schaatsploeg waarvan Jumbo de hoofdsponsor is. Temeer omdat zijn zoon Frits, die de sponsoring voortzette, is teruggetreden als Jumbo-topman. Justitie verdenkt hem van betrokkenheid in een grote witwaszaak waarvan de uitkomst nog jaren kan duren.

Plugge zegt zich geen zorgen te maken over de consequenties voor zijn wielerploeg. ‘Jumbo is een groot bedrijf, het draait er niet om één of twee personen. We zijn iets met z’n allen iets aan bouwen. Er zijn meer partners. Mede dankzij Jumbo is deze trein aan het rollen en die gaat gewoon door. We willen de lat steeds hoger leggen.’

In 2017, twee jaar voordat de grote successen begonnen, nam Van Eerd een in de sportwereld uniek besluit: hij sloot een sponsorcontract af voor onbepaalde tijd. Het gaat om miljoenen: het gemiddelde budget van een wielerploeg op het hoogste niveau is 20 miljoen euro.

Het contract zonder einddatum moest tonen hoezeer Van Eerd en Jumbo vertrouwen hadden in de aanpak van Plugge en sportief directeur Merijn Zeeman. Maar een contract van onbepaalde tijd kan omgekeerd ook zomaar worden opgezegd.

Plugge heeft niet geïnformeerd naar de bestendigheid van de verplichtingen. ‘Daar was geen reden voor.’ De bijdrage van de naamsponsor is de afgelopen jaren wel gestaag gegroeid en bedraagt volgens schattingen 15 miljoen euro. De teamdirecteur noemt zelf geen bedragen.

Het palet aan andere sponsoren is dit jaar weer gegroeid. Plugge: ‘Het is niet zo dat we een raam openzetten en de aanmeldingen binnen waaien. Maar ik word vrij veel gebeld door bedrijven, met name die internationaal actief zijn in het wielrennen. Niet dat het altijd direct klinkende munt oplevert, maar de belangstelling is er.’

Plugge probeert de afhankelijkheid van geldschieters wel terug te brengen. Zo tracht de ploeg ondernemers in een zogeheten businesspeloton aan zich te binden, door onder meer fietszadels in plaats van businesseats in voetbalstadions aan te bieden. Ook wordt stevig ingezet op de verkoop van onder meer kleding en fietsaccessoires. De app met adviezen over voeding zal ook beschikbaar komen voor sporters buiten het team. Plugge: ‘We willen de waarde van een ploeg vergroten, zoals je dat ook met een bedrijf doet. Dat lukt aardig, het groeit aan alle kanten.’