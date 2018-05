Ook wie hem niet kent, kent hem

Zeg het ze, Vincent. 'Deze golven zijn klauwen, de boot is gevangen in ze, en je voelt het. Hokusai laat je schreeuwen [...], alleen doet hij het met lijnen.' Aldus schreef Vincent van Gogh op zaterdag 8 september 1888 in een brief aan broer Theo over een prent die hij niet bezat, maar die hij zeer bewonderde. De houtsnede in kwestie, u wist het al, was De grote golf van Kanagawa.