Ook vrouwen beginnen aan slotfase Champions League

Het vrouweneftal van FC Barcelona viert een doelpunt in de kwartfinale van de Champions League tegen Atlético Madrid. Beeld REUTERS

Het begon vrijdagavond met twee kwartfinales (Glasgow City – Wolfsburg en Atlético Madrid – Barcelona). De andere twee duels bij de laatste acht zijn zaterdag: Arsenal – Paris Saint-Germain en Olympique Lyon, ook hier tegen Bayern München. De finale is op zondag 30 augustus.

De vrouwenploeg van Lyon is op papier met afstand het sterkste clubteam ter wereld, winnaar van de Europese beker in de laatste vier seizoenen op rij. De voorzitter, de Franse zakenman Jean-Michel Aulas, investeert al jarenlang ruimhartig in de club, zowel bij de mannen als de vrouwen. Bij de mannen is Lyon inmiddels overvleugeld door vooral Paris Saint-Germain, bij de vrouwen is de hegemonie over Frankrijk en Europa bijna totaal.

De Nederlandse international Shanice van de Sanden speelde in de laatste twee finales, tegen Wolfsburg en Barcelona, een hoofdrol en is één van de grote namen in de selectie, die elk jaar wordt versterkt. Bij Lyon voetballen internationals uit vrijwel alle toplanden, onder wie Lucy Bronze (Engeland), Wendie Renard en Amandine Henry (Frankrijk), Kadeisha Buchanan (Canada), Saki Kumagai (Japan), Dzsenifer Marozsan (Duitsland) en Ada Hegerberg (Noorwegen). De Noorse spits wordt bij de vrouwen beschouwd als de beste voetballer ter wereld.

Nederland is nog uitstekend vertegenwoordigd bij de laatste acht, met liefst acht speelsters. Dat zijn Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk en Jill Roord (Arsenal), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Lieke Martens (Barcelona), Lineth Beerensteyn (Bayern München), Dominique Janssen (Wolfsburg) en dus Van de Sanden.

Omdat bijna alle vrouwencompetities dit seizoen zijn gestaakt door de coronacrisis en menig club moeite had met de verlenging van contracten of het op peil hadden van de selectie, was de Uefa soepel bij transfers. Spelers die in het begin van seizoen 2019 – 2020 nog een verbintenis hadden met een andere club, mogen de kwartfinales meedoen met hun nieuwe club. Zo is de onlangs van Betis Sevilla getransfereerde ­Merel van Dongen speelgerechtigd voor Atlético.

Keeper Sari van Veenendaal en verdediger Stefanie van der Gragt zijn recentelijk verhuisd van Atlético en Barcelona naar PSV en Ajax. Ze zijn meteen begonnen bij hun nieuwe club.