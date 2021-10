Ook voor de ijsmeester in Beijing is schaatsen op de olympische baan een test

De Nederlande ploegachtervolgers in Beijing. Beeld Getty Images

Als olympische verkenners op klapschaatsen reden negen jonge Nederlanders afgelopen weekeinde over de ijsbaan in Beijing, bij het olympische testevenement met de ontoegankelijke naam ‘Experience Beijing Speed Skating China Open’. Het was een surrealistisch toernooi door de magere deelnemersaantallen en Chinese vrijwilligers met vrolijke bordjes: ‘mask on’ en ‘mask off’.

Nederland stuurde een talententeam, een groep schaatsers die mikt op de Winterspelen van 2026 en niet op de editie die over vier maanden in volle gang zal zijn. Zuid-Korea vaardigde een handvol schaatsers af, met de 26-jarige Kim Jun-ho als meest ervaren man. De winnaar van de 500 meter (35,17) nam in 2014 al deel aan de Spelen. Tot slot deden er enkele Chinezen mee.

‘Die zijn maar met vier man’, zei Tim Prins via de telefoon vanuit de Chinese hoofdstad. De 18-jarige Fries is een van de Nederlanders, die door de KNSB werd meegenomen. ‘Op de massastart van zondag deden vier schaatsers mee, waarvan drie Nederlanders.’ Bij de ploegenachtervolging was het nog kariger: alleen Nederland deed mee.

Slecht gepland

Dat de wereldtop zou wegblijven, was wel verwacht. De wedstrijd is slecht gepland. De meeste schaatsers zijn nog in voorbereiding op het seizoen. De wereldbekercyclus begint pas in november. Toch kwam het gebrek aan deelnemers als een verrassing.

Ook voor Yvonne van Gennip, de drievoudig olympisch kampioen van Calgary (1988) die als teammanager van de KNSB met de selectie was mee gereisd. Ze verwachtte dat meer landen met een talentenselectie of B-ploeg een kijkje hadden willen nemen op de baan waar in februari goud wordt verdeeld. ‘Het is heel prettig om het allemaal even gezien te hebben.’

Onderweg naar Beijing werd al duidelijk dat maar weinig andere schaatsers de reis wilden ondernemen. Het grote passagiersvliegtuig waarmee Prins en zijn collega’s naar China vlogen was nagenoeg leeg. Maar zestien stoeltjes waren bezet: veertien Nederlandse schaatsers en begeleiders, en twee Canadezen.

Het contrast tussen het toernooi van de afgelopen dagen en het gebruikelijke olympische testevenement is groot. Normaal gesproken zijn dat de WK afstanden, exact een jaar voor de Spelen. Dat toernooi zal geen enkele schaatser mijden. Maar vorige winter werden de WK vanwege covidbeperkingen van China verplaatst naar Heerenveen.

Quarantaine

De covidregels zijn ook deze winter nog een beperkende factor, zelfs voor de Chinezen zelf. Wie van buiten de provinciegrenzen komt moet in quarantaine, op de heen- en terugweg. Het maakt deelname voor de Chinese toppers nog onaantrekkelijker dan voor de Nederlanders, die heen noch terug in isolatie hoeven. Zolang ze maar in de bubbel blijven.

En dus ontbrak Tingyu Gao. De 23-jarige Chinese sprinter die vier jaar geleden brons op de 500 meter veroverde in Pyeongchang, reed dit prille schaatsseizoen al een snelle 33,83. Slechts drie keer werd er harder gereden. Hij reed dit officieuze nationaal record in Ürümqi, hoofdstad van de Oeigoerse regio in het westen van het land. De baan ligt er op 1.650 meter boven zeeniveau nog hoger dan de recordbanen van Salt Lake City (1.425m) en Calgary (1.105m).

Zoiets valt in Beijing niet te verwachten. De olympische baan, ‘het ijslint’ genoemd, ligt op zeeniveau. Daar is de lucht niet zo ijl als op de hooglandbanen en dus kost het meer moeite om door de lucht te snijden.

De kwaliteit van het ijs is nog moeilijk in te schatten, merkte Prins, die in oktober nog een snelle 1.48,51 in Thialf reed. Hij bleef zondag in Beijing op 1.52,42 steken, ruim achter winnaar Gert Wierda (1.49,08). ‘De omstandigheden zijn wisselend. Donderdag was het heel goed, de dagen erna minder.’ Hij vindt dat niet zo gek. ‘Ook de ijsmeesters zijn nog aan het testen.’

Kalk

‘Als je van ijs komt, lijkt het of er een wit laagje op de ijzers zit’, zegt Van Gennip. ‘Misschien is dat omdat er daar veel kalk in het water zit.’ Ze maakt zich er geen zorgen om, want ze weet dat Mark Messer, de vaste ijsmeester van de Olympic Oval in Calgary, in ­Beijing aan de knoppen van de vriesmachines draait. ‘Mark is druk doende om het goed te krijgen. Hij vraagt ons ook steeds om feedback en dat geven we graag.’

Van Gennip was zeer content met wat ze in Beijing aantrof. De ijsbaan is modern en van alle gemakken voor de sporters voorzien. ‘Ik vind het persoonlijk een heel mooie baan.’ Op sociale media deelde ze foto’s en filmpjes van de futuristische met kleurige lichtpatronen versierde buitenkant van het gebouw en de lichte en met een opvallend hoog plafond uitgevoerde binnenkant.

Ze is onder de indruk van de efficiëntie van het systeem en de covidbubbel ter plaatse. Van tevoren was veel papierwerk nodig, maar eenmaal aangekomen verliep alles soepel. ‘Maar ja, het is nu natuurlijk een stuk rustiger dan straks. Dan wordt het waarschijnlijk wel hectischer.’