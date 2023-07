Ook voor Arne Slot is het een vraag met welke selectie hij aan het seizoen begint

Feyenoord-trainer Arne Slot onderhoudt zich met Marcus Pedersen. Beeld Pro Shots / Mischa Keemink

Er ligt een prachtige, rode padelbaan pontificaal op het trainingscomplex van Feyenoord. Net aangelegd, nog niet helemaal af, maar met grote symbolische waarde. Arne Slot en andere leden van de technische staf vroegen vaak om die baan. Ze spelen regelmatig padel in de buurt, maar dat vergde toch steeds wat organisatie. Nou, zo kregen Slot cum suis steeds te horen: win eerst maar eens wat. ‘Beetje gekscherend, hoor’, zegt Slot op zijn eerste persconferentie.

Maar er is woord gehouden. Naast een verlaat geschenk voor de landstitel heeft het ook een meerwaarde, stipt Slot aan. ‘Goed om fysiek fit te blijven en om het hoofd leeg te maken. Het is een voorbeeld van verbetering, zoals ook de gym weer compleet verbouwd is. Zo ben je altijd op zoek naar ontwikkeling.’

Stilstand is achteruitgang. Feyenoord werd kampioen, nu is er de queeste om dat kunstje te herhalen, iets wat Feyenoord in 1962 voor het laatst lukte. Het is volgens Slot ‘zinloos’ om nu, met de transfermarkt die nog bijna twee maanden open is, al wat te voorspellen. ‘Ik weet zelf niet hoe het er bij ons gaat uitzien en ook niet wat de concurrentie gaat aantrekken of verliezen. Pas als dat duidelijk is, kun je iets gaan inschatten. Al had niemand 1 september vorig seizoen verwacht dat wij kampioen zouden worden.’

Over de auteur

Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

Feyenoord wil de selectie bij elkaar houden, liefst zelfs iets versterken. Tegelijkertijd kan Feyenoord nooit het label ‘onverkoopbaar’ op spelers plakken. Dat is sowieso de realiteit voor een Nederlandse (top-)club, maar helemaal voor Feyenoord door mindere financiële resultaten uit het verleden, zo herhaalde Slot een paar keer.

Zerrouki

Feyenoord verkocht deze zomer al voor 30 miljoen de aanvoerder Orkun Kökcü aan Benfica, de club die vorig seizoen ook de andere hartkamer van het elftal aanschafte, Fredrik Aursnes. Regisseur Kökcü lijkt nu net zo onvervangbaar als balafpakker Aursnes een jaar geleden. Maar nieuwkomer Mats Wieffer sprong in het gat van Aursnes, iets wat Slot nu verwacht van Ramiz Zerrouki (overgekomen van FC Twente) of Thomas van den Belt (PEC Zwolle).

Kökcü en Aursnes komen op 30 juli in het vuurrode shirt van de Portugese landskampioen naar De Kuip voor een oefenwedstrijd. Er is een soort vriendschapsband ontstaan tussen beide volksclubs. Vermoedelijk is het toeval, maar de nieuwe trainingstenues van Feyenoord zijn al even verpletterend rood, zo was donderdagmiddag zichtbaar toen de pers bij hoge uitzondering een training mocht bekijken.

Veel internationals ontbraken, maar Slot roerde zich flink. ‘Ik had er wel weer zin in. Het allerleukste van mijn werk is die anderhalf uur op het veld. Ik besef dat deze periode heel belangrijk is voor toekomstig succes, want de spelersgroep bepaalt over het algemeen hoe succesvol je kunt zijn. Dat kost heel veel tijd en ook heel veel frustratie. Doordat spelers die je wilt hebben toch een andere keuze maken, bijvoorbeeld. Of dingen die in de media komen die niet helpen in het groepsproces. Van training krijg ik juist energie.’

Champions League

Benfica speelt onder oud-PSV-coach Roger Schmidt qua aanvallende intenties en intensiteit een beetje zoals Feyenoord en maakte indruk in de Champions League vorig seizoen. Het is precies wat Feyenoord beoogt. Slot hoopt nog op drie of vier versterkingen, een centrumverdediger, een aanvallende middenvelder en een buitenspeler, want de gehuurde spelers Idrissi, Szymanski en Rasmussen zijn (nog) niet teruggekeerd.

Tegelijkertijd wordt er getrokken aan verdediger Lutsharel Geertruida en doelman Justin Bijlow. Slot zal bij hen aangeven dat ze nu basisspeler zijn bij Oranje en dat de kans dat ze dat blijven het grootst is als ze voor Feyenoord kiezen. ‘Maar er zijn ook andere belangen, soms zijn het de spelers die per se iets willen, soms de mensen die eromheen hangen.’

Hoe komen zijn spelers uberhaupt terug? Wat heeft de status van ‘kampioen’ met ze gedaan? Kan hij ze weer net zo hard laten werken en goed laten samenspelen als vorig seizoen? Klopt de groepsdynamiek nog?

Geen chaos

Hij verwacht niet de ‘chaos’ van begin vorig seizoen toen er zelfs rond de eerste competitiewedstrijd nog basisspelers vertrokken. In totaal moest Slot zijn ploeg voor meer dan 60 procent heropbouwen. Al heeft hij rond zijn contractverlenging niets op papier laten zetten over een maximum aantal vertrekkers.

Glimlachend: ‘Er wordt van alles geschreven dat ik meer macht zou hebben. Maar ik heb geen veto over transfers, ik geef wel mijn mening, maar dat deed ik hiervoor ook al.’

Hij verwacht wel meer houvast, meer bekendheid met hoe hij zijn ploeg wil laten spelen. Maar garanties biedt hem dat niet, hoewel PSV en Ajax nieuwe trainers hebben. ‘We staan op teletekst weer allemaal op nul punten en nul wedstrijden.’