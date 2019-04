Ook voetbalvrouwen krijgen een Jong Oranje voor ‘potentiële leeuwinnen’

Jackie Groenen kust de beker na het winnen van het EK. Beeld ANP

Het team is bedoeld voor de talenten die te oud zijn voor het Oranje-onder-19, maar voor wie de stap naar de ‘Oranje leeuwinnen’ nog te groot is. De voetbalbond schrijft op de eigen site een analyse te hebben uitgevoerd van de ‘huidige en potentiële leeuwinnen’. In het ‘huidige landschap’, schrijft de KNVB, zijn er veel talentvolle spelers die op dit moment de stap naar het A-elftal niet kunnen maken, maar op termijn mogelijk wel’.

Door het spelen van internationale wedstrijden met de Jonge Oranje Leeuwinnen zou die stap in de toekomst moeten worden verkleind. Andere landen hebben al zo’n team, zegt manager vrouwenvoetbal Kirsten van de Ven. ‘De landen waar vrouwenvoetbal groot is, Duitsland, Frankrijk, Engeland, de Verenigde Staten, Zweden en Noorwegen hebben al een team tussen Onder 19 en het A-elftal, dus het is goed dat wij hierin volgen.’

Het team zal in mei debuteren op een toernooi in Zweden. China, Noorwegen, Zweden en Engeland zijn dan de tegenstanders.

Succesvolle Oranje Leeuwinnen

De Oranje leeuwinnen zijn de afgelopen jaren zeer succesvol. In 2017 werd de ploeg in Nederland Europees kampioen. De stadions zaten vol, op de huldiging in Utrecht kwamen vele duizenden mensen af. Deze zomer speelt de ploeg het WK in Frankrijk, waarvoor het zich na de play-offs wist te plaatsen. Ook alle kwalificatieduels in Nederland voltrokken zich in een uitverkocht stadion. Nederland staat tiende op de wereldranglijst. Op het WK is Nederland outsider, achter landen als de Verenigde Staten, Frankrijk, Engeland en mogelijk weer Duitsland, dat een nieuwe ploeg bouwt.

Jackie Groenen, aanvallende middenvelder van Oranje, altijd goedlachs, na de training voor oefenwedstrijd tegen Mexico. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het WK is een toernooi met 24 landen, acht minder dan bij de mannen. Bij de loting op 8 december worden ze verdeeld over zes poules. De nummers één en twee, alsmede de beste vier nummers drie plaatsen zich voor de achtste finales. Anders dan bij de mannen, waar de laatste vier toernooien zijn gewonnen door Europese landen (Italië, Spanje, Duitsland, Frankrijk), zijn bij de vrouwen landen buiten Europa vaak het sterkst.

Japan en de Verenigde Staten speelden de laatste twee finales, met Japan als winnaar in 2011 en recordkampioen Verenigde Staten in 2015. De Amerikanen wonnen drie van de zeven WK’s. Het WK in Frankrijk is van 7 juni tot en met 7 juli, met de openingswedstrijd in het Prinsenpark van Parijs en zowel de halve finales als de eindstrijd in Lyon, in het stadion waar Memphis Depay voetbalt. De stad ook van de club van Shanice van de Sanden. De andere speelsteden zijn: Valenciennes, Le Havre, Reims, Rennes, Grenoble, Nice en Montpellier.

Nederland herbergt klasse in elke linie. Wapens zijn de creativiteit van Lieke Martens en Daniëlle van de Donk, de snelheid van Shanice van de Sanden, de doeltreffendheid van Vivianne Miedema, de dynamiek van Jackie Groenen en de vrije trappen van Sherida Spitse, schreef voetbalverslaggever Willem Vissers eerder.