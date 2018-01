Ook turnster Simone Biles werd misbruikt door ploegarts: 'Ik wil en zal de schaamte niet dragen'

De Amerikaanse Biles, de beste turnster van de Zomerspelen van 2016 in Rio de Janeiro, sloot zich met haar bekendmaking aan bij drie andere olympisch turnkampioenen die eerder beschuldigingen over Nassar hadden geuit. De kleine (1.42 meter), explosieve Biles is 20 jaar oud en in de bloei van haar loopbaan. Ze hoopt mee te doen aan de Zomerspelen van Tokio, over twee jaar. Ze won in Rio vier van de zes gouden turnmedailles; op de balk bleek Sanne Wevers toen beter.



'Te lang heb ik me afgevraagd: was ik naïef? Was het mijn schuld', schreef Biles in een verklaring. 'Ik weet nu het antwoord op die vragen. Nee, nee, het was niet mijn schuld. Ik wil en zal de schaamte niet dragen die toebehoort aan Larry Nassar...'