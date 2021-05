Ook trainer Roger Schmidt ziet dat PSV extra creativiteit op het middenveld kan gebruiken

Lasse Schöne (links) in duel met de PSV'er Ibrahim Sangaré Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

PSV is naarstig op zoek naar een middenvelder met een creatief brein. Ook tegen het goed georganiseerde Heerenveen (2-2) hebben Pablo Rosario en Ibrahim Sangaré de nodige moeite om het spel van een verrassende ingeving te voorzien. Het is een mankement waar PSV met de twee controlerende middenvelders al het hele seizoen tegenaanloopt.

Lange tijd zwoer trainer Roger Schmidt bij het veel bekritiseerde duo. Steevast roemde de Duitse trainer beide spelers vanwege hun fysieke gestel. Als belangrijke pionnen om de tegenstander onder druk te zetten en de bal snel te veroveren. Maar even zovaak kwam het gebrek aan voetballend vermogen aan het licht.

Niet voor niks schoof Schmidt de laatste weken de voetballend sterke Boscagli vanuit de verdediging door naar het middenveld. Tegen Heerenveen was de Fransman hard nodig ­achterin. Met het oog op volgend ­seizoen heeft de club zijn oog laten vallen op Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion) en Heerenveen-revelatie Joey Veerman, al ontbrak laatstgenoemde zondag vanwege een positieve coronatest.

De tactiek van Schmidt is duidelijk: Hij gunt de tegenstander de bal om die vervolgens zo snel mogelijk te veroveren en richting het vijandelijke doel te trekken. Bij het bewaken van de organisatie en het afpakken van de bal is een belangrijke rol weggelegd voor de krachtpatsers Rosario en Sangaré.

Maar aan het eind van zijn eerste ­seizoen in Eindhoven ziet Schmidt dat kwalitatief mindere tegenstanders het probleem bij PSV neerleggen. Door zich compact te organiseren en de bal aan PSV te gunnen, komen Rosario en Sangaré vaker dan ze lief is aan de bal om de opbouw van te verzorgen. Daar ligt juist niet de kracht van beide ­spelers.

‘Rosario en Sangaré hebben moeite om het hoge niveau dat ze eerder dit seizoen haalden vast te houden’, aldus Schmidt over zijn keuze Boscagli de laatste weken vaker op het middenveld te poseren. ‘Ze worstelen met hun vorm. Ik bekijk per wedstrijd wat het sterkste team is om mee te starten.’

Hoewel het nog maar de vraag is of Veerman de stap van de subtop naar de nationale top aan kan, zou hij met zijn manier van voetballen iets ­kunnen toevoegen aan het spel van PSV. De 22-jarige Volendammer gaf dit seizoen al negen assists. Rosario bereidde vier doelpunten voor, Sangaré slechts één.

Ook creëerde Veerman in zijn eentje meer kansen bij Heerenveen (57) dan Rosario en Sangeré samen bij PSV (38), blijkt uit cijfers van statistiekenbureau Opta Sports. Daarnaast speelde hij 43 procent van zijn passes voorwaarts. Tegenover 30 procent voor ­Rosario en Sangaré. Vaker kiezen zij voor een pass zijwaarts, terwijl Schmidt het liefst zo snel mogelijk richting het doel van tegenstander wil.

‘Veerman is een goede speler, zeker aan de bal’, zei Schmidt in aanloop naar het duel met Heerenveen. ‘Hij maakt goede beslissingen onder druk en kijkt altijd vooruit. Hij is altijd op zoek naar de buitenspelers of de spitsen.’

Hetzelfde geldt voor de 29-jarige Pröpper, die vanaf 2015 al drie seizoenen het shirt van PSV droeg en ­uitgroeide tot een dragende kracht. De 19-voudig oranje-international zou met zijn voetballende kwaliteiten een aanwinst kunnen zijn naast de fysiek sterke Rosario of Sangaré, al kwam hij dit seizoen onder meer door een blessure pas 210 minuten in actie bij de nummer veertien van de Premier League.

Te weinig controle

Ook Heerenveen gunde PSV zondag de bal. De ploeg had zichtbaar moeite om openingen te vinden in het hechte defensief van de Friezen, die in de omschakeling een paar keer gevaarlijk voor doelman Yvon Mvogo verschenen. Na een halfuur zette Tibor Halilovic Heerenveen op voorsprong, nadat hij ongestoord het middenveld mocht oversteken.

‘Het lukte Sangaré en Rosario niet om de wedstrijd te controleren’, zei Schmidt over diens keuze Rosario in de rust te wisselen en met Mario Götze als controleur te kiezen voor meer creativiteit. ‘Maar het lag niet alleen aan hen. Om eerlijk te zijn haalde geen enkele speler zijn normale niveau in de eerste helft.’

Met onder meer de ingevallen Yorbe Vertessen ging er na rust meer dreiging uit van PSV. Het was de 20-jarige Belg die na een uur de gelijkmaker binnenschoot. Onder toeziend oog van bondscoach Frank de Boer zette Cody Gakpo PSV een minuut later met een fraai schot van ruim twintig meter op voorsprong.

Het bleek niet genoeg voor de overwinning. Op aangeven van Lasse Schöne zette Siem de Jong Heerenveen weer op gelijke hoogte (2-2). Zo verspeelde PSV in de strijd om plek twee met AZ twee dure punten. Met nog drie wedstrijden te gaan bedraagt de voorsprong één punt.

Maar net zo belangrijk was het dat eens te meer duidelijk werd dat PSV naast een krachtpatser op het middenveld behoefte heeft aan een spelmaker die het spel van PSV kan versnellen.