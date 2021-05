Ook tiener Timber krijgt een kans in de voorselectie van bondscoach De Boer voor het EK

Jurriën Timber Beeld ANP

Wie in vorm is, maakt een kans op het Nederlands elftal, zoals het ook hoort. Zo is het voor Wout Weghorst, schutter in de Bundesliga. Zo is het voor Jurriën Timber, ontluikende topverdediger bij Ajax, technisch en snel, al is hij dan pas 19 jaar. En zo is het voor Cody Gakpo, over de hele linie genomen de beste PSV’er van het seizoen, met mooie rushes, slimme passing en doelpunten.

Wout Weghorst Beeld EPA

Op 26 mei brengt De Boer zijn selectie terug van 34 naar 26, het toegestane aantal voor het eindtoernooi, dat voor Nederland op zondag 13 juni begint tegen Oekraïne, in Amsterdam.

Rentree El Ghazi

Ook opvallend is de rentree van Anwar El Ghazi van Aston Villa, al bijna vergeten als international, met twee interlands in 2015. Hij is in Birmingham bezig aan een sterk seizoen met assists, schoten en goals. Maar wie daarentegen jarenlang vaak bij de selectie zat, weinig speelt bij club of in Oranje, en van wie de (mentale) rol in de kleedkamer misschien minder groot was dan verondersteld, is uit de groep gelaten.

Anwar El Ghazi Beeld EPA

Zo streepte De Boer de ‘vaste krachten’ Ryan Babel en Kevin Strootman weg, net als de talenten van AZ, Calvin Stengs en Myron Boadu, die met Jong Oranje voetballen in de eindronde van het EK. De Boer in een toelichting: ‘Ryan had er heel erg naar uitgekeken, ook omdat het misschien zijn laatste kunstje was.’ Babel maakte onder De Boers voorganger Ronald Koeman zijn rentree, speelde een belangrijke rol in die opbouwfase van een nieuwe ploeg en begeleidde jongeren op het pad naar volwassenheid.

Ook Strootman heette belangrijk te zijn tijdens de trainingen en in de kleedkamer, al sprokkelde hij nog slechts minuten tijdens wedstrijden. Hij raakte zijn plaats als controlerende middenvelder definitief kwijt toen Frenkie de Jong ontbolsterde. Overigens zitten in de selectie nog steeds voetballers met een rolletje bij hun club. Donny van de Beek en Steven Bergwijn zijn meestal reserve bij Manchester United en Tottenham Hotspur.

Veel verdedigers

Opvallend is het grote aantal verdedigers: 13. Dat kan te maken hebben met een systeem waarvoor De Boer ook opteert: 5-3-2, met drie centrale verdedigers. Ook heeft hij variatie nodig op de vleugels, met aanvallende verdedigers als Dumfries of Karsdorp, en meer defensief ingestelde types als Tete.

Ryan Babel Beeld EPA

Een aantal spelers traint vanaf 24 mei in een eerste stage in Zeist, vooral degenen die al klaar zijn met de Nederlandse competitie. Op 29 mei is het vertrek naar Portugal voor een trainingskamp van vijf dagen. Nathan Aké en Donny van de Beek zijn nog betrokken bij de Europese finales Manchester City - Chelsea (Champions League) en Manchester United - Villarreal (Europa League). Tijdens het trainingskamp speelt Oranje op 2 juni tegen Schotland. Op 6 juni is het thuisduel tegen Georgië in Enschede.