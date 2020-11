Ook tegen FC Groningen sjokt Feyenoorder Bryan Linssen moedeloos naar de kant

Lutsharel Geertruida scoort de 1-0 voor Feyenoord. Beeld Jiri Büller

De term ‘Kuipvrees’ (vrij vertaald: de angst van nieuwe Feyenoordspelers om in het imposante stadion de Kuip te spelen) is zo ingeburgerd in Rotterdam dat er een festival naar is vernoemd. En menig pubquiz loopt uit tot diep in de nacht na de vraag ‘noem zoveel mogelijk mislukte Feyenoord-aanvallers’.

Gaat Linssen mislukken?

Wordt Bryan Linssen ook een antwoord? Het is fascinerend om de 30-jarige Limburger te zien strijden in het roodwitte shirt dat hij begin juli na lange onderhandelingen en met enige bravoure aantrok. Linssen speurt als een malle naar vorm, doelpunten, assists, goede aanvoer, een beetje geluk. Oudere broer en oud-prof Edwin is vol vertrouwen: ‘Zijn voorgangers raakten sneller van de leg in zo’n fase, maar hij niet.’

Al voelt zijn broertje zich natuurlijk ‘niet kiplekker’ met slechts 1 doelpunt en 1 assist in 11 wedstrijden achter zijn naam. Net als hij denkt dat hij over een drempel is gestapt na zijn doelpunt tegen Willem II begin oktober of een sterk optreden tegen CSKA Moskou afgelopen donderdag valt Feyenoord de volgende wedstrijd in zijn geheel vies tegen en is de nieuwe aanvaller een dankbaar onderwerp van gesprek.

Geen bijdrage

Zo ook na Feyenoord-FC Groningen van zondag, weliswaar gewonnen door Feyenoord met 2-0, maar na een afzichtelijke eerste helft en zonder directe bijdrage van Linssen die na 81 minuten moegestreden naar de kant sjokt.

Linssen was een gevierde linkerspits bij VVV, Heracles, FC Groningen en Vitesse. Zijn statistieken bij die laatste club (42 doelpunten in 88 wedstrijden) waren beter dan die van Feyenoord-sterspeler Steven Berghuis, stelde Linssen tijdens zijn presentatie.

Maar doordat de centrumspitsen Jørgensen en Bozenik geblesseerd raakten en coach Advocaat de jeugdige Bannis nog niet goed genoeg vindt, moet Linssen meestal als centrumspits opdraven. Daar vecht hij verwoed duels uit met vaak veel langere centrumverdedigers, krijgt hij weinig bruikbare ballen, mist hij kansen en verprutsen ploeggenoten zijn voorzetten.

Negatief

Zo ook zondag tegen FC Groningen. De commentatoren van regionale zender RTV Rijnmond, spreekbuizen van de gemiddelde Feyenoord-fan, zijn vaker negatief dan positief over hem. Als Linssen nogal ongelukkig een doelpunt van Mark Diemers voorkomt door hinderlijk buitenspel te staan, klinkt het: ‘Tja, hij is sowieso niet gelukkig in doelpunten maken, maar hij zorgt er nu zelfs voor dat er een doelpunt wordt afgekeurd.’

Als de aanvaller na een luchtduel last heeft van zijn hoofd en toch opkrabbelt, wordt hem toegebeten dat hij ‘óf moet blijven liggen óf door moet gaan, want hier heeft Feyenoord niets aan’.

Bryan Linssen Scoort, maar zijn doelpunt wordt afgekeurd. Beeld Jiri Büller

Na 48 minuten wordt gevraagd om de jonge Bannis, want: ‘Linssen komt tekort als spits.’

Oud-spits en speaker Peter Houtman weet hoe kritisch men in de Kuip is op aanvallers. ‘Als ik scoorde na twee wedstrijden zonder doelpunt, hoorde ik na afloop: ‘zo, Peet, het werd ook wel weer eens tijd.’

Keiharde werker

Linssen heeft door de coronamaatregelen nog niet in een volle Kuip gespeeld. Waar anderen gebukt gingen onder het smachtende legioen zou Linssen er juist baat bij hebben, denkt Houtman. ‘Hij werkt keihard, gaat alle duels aan, dat wordt gewaardeerd. Dat zou hem vertrouwen geven.’

Doordat de ziekenboeg van Feyenoord al vanaf de voorbereiding vol is, moet coach Advocaat telkens een ander elftal opstellen. Linssen, zondag niet beschikbaar voor de media, zei vorige week bij Feyenoord-tv: ‘Spits is niet mijn natuurlijke positie. De laatste tijd sta ik daar, vorige week een keer linksbuiten. Dan is het moeilijk om volledig in je ritme te komen. In de spits probeer ik voorop te gaan in de strijd, energie te tonen.’

Weinig aanvoer

Broer Edwin: ‘Ik ben het meest kritisch op Bryan van iedereen. Maar zo weinig aanvoer als hij nu krijgt, dat heeft hij nog niet eerder meegemaakt. Normaal zou bijvoorbeeld Berghuis perfecte flankballen op Bryan kunnen geven, maar dat is er de laatste wedstrijden niet van gekomen. Bryan speelt veel op intuïtie en gevoel, hij moet er van op aan kunnen dat alles om hem heen klopt. Dat is niet zo door al die wisselingen.’

Advocaat spreekt geregeld zijn waardering uit voor Linssen, maar is lyrisch over zijn huidige linksbuiten Ridgeciano Haps. Hoeveel kansen krijgt Linssen nog als andere aanvallers fit raken? ‘Dat is het enige waar ik mee zit,’ zegt Edwin. ‘Je weet dat hij veel kan scoren, maar is ook gekeken naar hoe die goals tot stand kwamen? Dan weet je hoe hij gebruikt moet worden.’

Hoe er over hem gesproken wordt, krijgt Linssen slechts zijdelings mee. Hij zit niet op sociale media en is in een dorpje op een half uur rijden van Rotterdam gaan wonen. Edwin: ‘Hij hecht aan rust, maar is een vechter. Limburgers hebben het stempel weg te stappen, zich te laten aftroeven. Zo is Bryan niet. Echt niet.’