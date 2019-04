Ook Scheveningen wil volgend jaar een toprace naar Nederland halen – maar dan op zee

Oracle Team USA viert overwinning in 2013, tijdens de America's Cup. Beeld Getty Images

In Zandvoort wordt hard gewerkt aan de herrijzenis van de Formule 1-race in 2020, maar er is nog een Nederlandse kustplaats die volgend jaar een hightechrace wil binnenhalen. Scheveningen hoopt dan de America’s Cup te gast te krijgen, de wedstrijd die al sinds 1851 tussen landen wordt gevaren. Vanwege de technische geavanceerdheid van de boten die hiervoor telkens worden gebouwd, wordt deze race de Formule 1 van de zeilsport genoemd.

Scheveningen trok vorig jaar 337.500 bezoekers in acht dagen nadat een andere zeilwedstrijd, de Volvo Ocean Race, daar was geëindigd. Wat de opbrengst voor de stad was, zal deze week dankzij een evaluatie duidelijk worden. De gemeente Den Haag twijfelt er niet aan dat die positief is. Het college van B en W is al langere tijd bezig de haven te positioneren als ‘het zeezeilcentrum van Noordwest-Europa’. De America’s Cup past daar ook mooi in.

Eind deze maand wordt duidelijk of Nederland voor het eerst gaat deelnemen aan deze race. Simeon Tienpont, een van de schippers in de laatste Volvo Ocean Race, heeft zo’n acht maanden geleden in Scheveningen een team opgericht dat probeert daarvoor geld bijeen te brengen. Als lid van een Amerikaanse ploeg heeft hij al twee keer de America’s Cup gewonnen.

Nieuw-Zeeland

De volgende editie wordt in 2021 in Nieuw-Zeeland verzeild. Als DutchSail, de naam van Tienponts nieuwe initiatief, erin slaagt om mee te doen, dan zal volgend jaar voor de kust van Scheveningen een van de races worden gehouden waarin de aanstaande deelnemers hun boten tegen elkaar testen. Ook al zijn er in deze voorwedstrijden nog maar weinig punten te verdienen, ze leveren wel een spectaculair schouwspel op.

De laatste America’s Cup werd gezeild in catamarans met ‘foils’ (draagvleugels), die met snelheden tot 85 kilometer per uur het wedstrijdparcours rondvlogen. Het team dat toen met overmacht won, Emirates Team New Zealand, heeft daarna bepaald dat de volgende editie wordt gevaren in ruim 20 meter lange monohulls (eenrompige boten) die ook foils hebben. Deze zijn daardoor even snel als de catamarans.

In het recente verleden beschikten de rijkste teams over een budget van meer dan 100 miljoen euro en ook nu zal dat bij minstens een deelnemer weer het geval zijn. Tienpont heeft laten doorschemeren dat hij 60 miljoen euro wil ophalen om een serieuze poging te kunnen doen, flink meer dan de 40 miljoen die Zandvoort nodig heeft om weer een Grand Prix te kunnen organiseren.

Dat geld heeft Tienpont evenwel nog niet en hij is aan de late kant. Enkele teams zijn al na de vorige editie van 2017 begonnen aan het ontwerp en de bouw van hun boot, een voorsprong die niet meer is in te halen. Over 21 maanden staan de wedstrijden gepland die bepalen wie Nieuw-Zeeland mag uitdagen voor het alles beslissende eindduel. Zes teams hebben zich daarvoor ingeschreven, maar van slechts drie staat vast dat ze echt gaan meedoen.

De Nieuw-Zeelanders, die als titelhouder de nieuwe race organiseren, hopen op meer deelnemers om er een aantrekkelijke wedstrijd van te maken.

Ongewoon voorstel

Zij hebben daarom het ongewone voorstel gedaan dat DutchSail het ontwerp mag kopen van de basisboot die zij hebben ontwikkeld. Afhankelijkheid van een concurrent lijkt een weinig aanlokkelijk perspectief, toch gaan de Nederlanders op dat aanbod in. Er kan broodnodige tijdwinst mee worden geboekt en de vorm van de romp is niet meer zo belangrijk als vroeger; de boten verheffen zich bij de geringste wind al uit het water dankzij de foils. Het ontwerp van die veelbepalende draagvleugels ligt wél in handen van DutchSail.

Tienpont zoekt daarom in Nederland niet alleen gulle sponsors, maar ook technologische bijstand van de maritieme sector en de luchtvaart – een foil lijkt qua vorm sterk op een vleugel van een vliegtuig. De bouw van de boot moet in mei van start gaan om op schema te blijven. Eind deze maand dient het benodigde geld er dus te zijn. ‘Het wordt ongelooflijk spannend of we de financiering rond krijgen’, liet DutchSail afgelopen maandag weten.

