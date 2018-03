Ook schaker Vladimir Kramnik is feilbaar, bleek op het kandidatentoernooi in Berlijn

Voorovergebogen, met het hoofd rustend in zijn armen, zit de oud-wereldkampioen achter het bord met daarop de zojuist door hem opgegeven stelling tegen Fabiano Caruana. Hij had de overwinning binnen handbereik, tot de energie uit hem wegvloeide met desastreuze gevolgen.



We weten niet welke gedachten in dat gebogen hoofd rondtolden. Kramnik zal de glad gewonnen stand, die hij kort tevoren in handen had, hebben gereconstrueerd. Hij zal ook hebben beseft dat hij opnieuw moest beginnen, nu een gouden kans op een grote voorsprong in het klassement verloren was gegaan.