Ook op het WK voetbal voor rebellen, vluchtelingen en ontheemden wordt groot gedroomd

In Londen is een alternatief WK voetbal begonnen. Zestien ploegen uit landen of regio’s die zich door Fifa buitengesloten voelen doen mee. ‘We proberen te spelen als het Holland van Bergkamp.’

De wapperende vlag van de omstreden regio Abchazië. Foto Anp

‘Wat een doelpunt, zag je dat, precies in de kruising. Was niet de bedoeling denk ik.’ Met plezier ziet Phil Bayley hoe de ploeg uit de Somalische regio Barawa uit een mislukte voorzet op 3-0 komt tegen Tamil Eelam, een team van Tamils uit Sri Lanka. ‘Het is van prima niveau. Eerder zag ik ook een goed team spelen. Dat moet Karpatalya, Hongaarse minderheid uit Oekraïne zijn geweest. Ik leer veel.’

Het is voor de derde keer dat de Confederatie van Onafhankelijke Voetbalbonden (Conifa) een WK organiseert voor landen, regio’s en etnische minderheden die zich door de Fifa buitengesloten voelen. Zestien teams uit vijf continenten zijn in Londen neergestreken, waaronder titelhouder Abchazië (aan de Zwarte Zee) en Europees kampioen Padania, een regio in Noord-Italië.

De Conifa, dat vijf jaar geleden werd opgericht, telt 47 leden, waaronder Darfur, Groenland, Zanzibar, Yorkshire en de Westelijke Sahara. Catalonië (nog) niet. ‘We willen de voetbalcultuur versterken in vergeten regio’s, een stem geven aan volkeren die erkenning zoeken’, zegt secretaris-generaal Sacha Duerkop.

Ook al vindt het toernooi plaats in Londen: Barawa is officieel ‘het gastland’ van dit WK. Tot vreugde van de spelers van ­Barawa. Deze etnische groep uit het zuiden van Somalië heeft zwaar te lijden gehad onder de burgeroorlog. Londen is nu hun thuishaven. ‘Dit toernooi is een manier Londen te danken voor de gastvrijheid’, zegt de 36-jarige manager Abdi Farah, een jeugdwerker die op zijn 9de naar Londen kwam nadat zijn vader was gedood in de oorlog.’ Hij is trots dat zijn ploeg met 4-0 wint. ‘We proberen te spelen als het Holland van Bergkamp, technisch en aanvallend. Tegen het eiland Man wordt het moeilijk, die zijn fysiek sterk.’

Na afloop van de wedstrijd in Bromley baalt de enige Nederlander op dit toernooi. ‘De eerste goal was een fout van onze keeper en bij 1-0 achter raken we de lat. Als die erin gaat, loopt het anders’, zegt Kasthuran Chelliah van Tamil Eelam. Voor de 27-jarige linksvoor van het Bredase WDS’19, gescout tijdens een toernooi voor Srilankese teams in Europa, is het zijn tweede WK. Bij het vorige maakte hij zijn debuut door na 3minuten te scoren, toevallig ook tegen Barawa. Het zijn sportieve hoogtepunten voor me en het is ook fijn te spelen voor het land van herkomst, dat door mijn ouders is ontvlucht.’

Een wedstrijd tijdens De CONIFA World Football Cup 2018 in het Enfield Town in Engeland. Foto Getty Images.

Door het duel Barawa - Tamil Eelam is het niet vreemd dat de Conifa World Cup het ‘vluchtelingentoenooi’ is genoemd, maar dat beeld is niet geheel terecht. Neem de Amerikaan Trevor Owen, die getooid met vlinderdas en rieten hoed een blauw-wit-groene vlag vasthoudt. ‘We zijn Cascadië’, zegt de inwoner van Seattle. ‘Dat land,’ legt hij uit, ‘bestaat uit Oregon, Washington en British Columbia.’ Hij wijst op zijn vlag. ‘Die Douglasspar symboliseert onze ecologische idealen. We zouden graag onafhankelijk worden. Van Trump, in ieder geval.’

Een van de twaalf deelnemers is al soeverein: Tuvalu, een eilandengroep in de Stille Oceaan. ‘Tuvalu wil Fifa-lid worden’, weet Paul Driessen, een Nederlander die het voetbal in het afgelegen Oceanië promoot. ‘Tuvalu heeft geen faciliteiten. De Fifa eist een viersterrenhotel en goede velden. Deze spelers trainen op de landingsbaan. Dat kan prima, want er landen maar drie vliegtuigen per week.‘ De spelers hebben geld ingezameld voor de reis. Sterker, na terugkeer moeten ze nog steeds geld inzamelen om leningen af te lossen. ‘Zo graag wilden ze hier bij zijn, ergens bij horen,’ verklaart Driessen.

Alex Svedjuk van Karpatalya viert een doelpunt. Foto Getty Images.

Tuvalu verliest de eerste wedstrijd met 4-0 van Szeklerland, bestaande uit etnische Hongaren in Roemenië. Het wacht nu een treffen met Matabeleland, waar oud-Liverpooldoelman Bruce Grobbelaar de keepers traint. Matabeleland in Zimbabwe, droomt van onafhankelijkheid. Voetbal vormt een uithangbord.

Hoewel Conifa zich verre probeert te houden van politiek, duikt het soms toch op. Een Griek-Cypriotische Europarlementariër heeft clubs die hun stadion beschikbaar hebben gesteld zelfs verzocht het Turks-Cypriotische elftal te boycotten.

Het meest politiek beladen is de deelname van Tibet, wier spelers in het Indiase ballingsoord Dharamsalah wonen, net als de Dalai Lama. Sterker, met Tibetaanse muziek is het tien dagen durende toernooi geopend en op de tribunes is het geel-rood-blauw alom aanwezig. Steun kan het team wel gebruiken. ‘We zouden vorige week tegen een Duits team oefenen’, zegt bondsvoorzitter Passang Dorjee, ‘maar opeens haakte die ploeg af na een klacht van China. Het is onze droom om ooit in Tibet te spelen, maar kan nog lang duren. De mensen daar weten niet eens dat wij hier nu meedoen.’