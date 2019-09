Ook op het nieuwe jeugdcomplex van Feyenoord zijn de mouwen opgestroopt

Talenten melden zich massaal bij het nieuwe jeugdcomplex van Feyenoord. Beeld Vincent van Dordrecht / Feyenoord

De lichtmasten van de Kuip zijn voor de Feyenoord-jeugd nog steeds zichtbaar. Het nieuwe jeugdcomplex ligt op dezelfde plek als het oude, aan de overzijde van de Coen Moulijnweg achter een rij hoge populieren. Maar het is ongeveer viermaal zo groot (4.000 vierkante meter) en nagelnieuw waar sommige faciliteiten van het oude ‘Varkenoord’ nog stammen uit de jaren zestig.

Die gaan weldra tegen de vlakte, want Feyenoord is nog niet klaar. Op de grond waar Wim Jansen, Giovanni van Bronckhorst, Robin van Persie en Georginio Wijnaldum het vak leerden, komen nog twee hybride velden, een performancestrook en een boardingveldje.

Ja, ook bij Feyenoord klinken nieuwerwetse termen. Bij PSV pronken ze met een zogeheten mindroom, bij AZ en Ajax dragen de jeugdspelers virtual reality-brillen. Feyenoord kijkt ook verder, zo draagt het graag uit. Op de nieuwe velden coachen nog steeds oudgedienden Cor Adriaanse, Gaston Taument en Ulrich van Gobbel. Stanley Brard is eind december aan zijn tweede periode als hoofd opleiding begonnen. In de verte is ook het blonde hoofd van de vorig seizoen aangehaakte Dirk Kuijt zichtbaar.

Landelijke erkenning

Tijdens de eerste periode van Brard leverde ‘Varkenoord’ tal van jeugdspelers (De Vrij, Vilhena, Martins Indi, Wijnaldum, Fer, Clasie) af waarmee Feyenoord uit de schulden kwam en was er landelijke erkenning. De huidige clubleiding wil die tijden liefst overtreffen.

Maar Feyenoord ontbeert een beloftenelftal in de eerste divisie. ‘En je wil zoveel mogelijk weerstand hebben’, spreekt Brard in zijn ruime werkkamer met uitzicht op zowat alle velden.

Het nieuwe complex is al deels toegerust op eerste divisievoetbal, maar de figuurlijke weg daar naartoe is lang. Mogelijk dat een hoogwaardige beloftencompetitie soelaas biedt. Feyenoord zit wat dat betreft in de wachtkamer.

Toch melden talenten zich massaal aan de poort, de aantrekkingskracht is met name in de Rijnmond-regio nog steeds enorm. Brard slaat een paar keer op zijn hart, daar moet het bij talenten kloppen voor Feyenoord.

Het nieuwe onderkomen moet de drempel verder verlagen. Het ademt Feyenoord, vooral door de kleurstelling, maar oogt toch ruimtelijk en modern. De 1.038 hoofdtribunestoeltjes zijn rood, het dak goudkleurig en aan de overzijde is een witte tribune. Het club­logo prijkt pontificaal op de vele zwarte ‘vogelspothuisjes’ rond de velden waarvandaan opnamen van trainingen en wedstrijden kunnen worden gemaakt.

Gouden lijn

Op de vloer binnen loopt een gouden lijn van amateurtak SC Feyenoord via de jongste jeugdelftallen naar het hoogste jeugdteam. Telkens worden de kleedkamers ietsje luxer. Er is wifi, er zijn kluisjes met telefoonoplaadpunten (‘dat is het eerste waar ze naar vragen’, aldus Brard schamper lachend), er zijn vergader-, ontspannings- en studieruimten, een krachthonk van 300 vierkante meter en een eetzaal met een open keuken.

Het oude Varkenoord had een amateurclubachtige charme. Iedereen kon de kantine binnenlopen waar aan een hartvormige tafel jeugdtrainers lunchten, ontspanden én vergaderden. Elke kamer, elk hokje was vaak bezet, krachttraining vond plaats in een krap bemeten cabine. Menig talent aan wie Feyenoord trok, koos voor een meer luxueuze omgeving.

De aankleding van het nieuwe onderkomen is sober, in lijn met de werkmansgeest waar Feyenoord prat op gaat. Rondleiders Brard en Academy-manager Raymond van Meenen dragen een donkerblauwe clubpolo en daaronder een spijkerbroek. Feyenoord is er trots op dat het dertien miljoen euro kostende complex wordt gedeeld met de amateurtak, SC Feyenoord. Al zijn veel ruimten afgesloten voor de amateurs en voor toeschouwers.

Met de verhuizing hoopt de club ook een streep te zetten onder een recente machtsstrijd binnen de opleiding. De voorganger van Brard, Richard Grootscholten, wilde op het vlak van innovatie verder gaan dan veel trainers die er al langer werkten. Grootscholten werd uiteindelijk geslachtofferd.

Brard moest ‘hier en daar een beetje trekken’ om alles weer op orde te krijgen, vertelt hij. ‘De trainers doen veel meer dan in mijn eerste periode. Ik geef ze nog steeds veel vrijheid om hun stempel te drukken. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Of er een coach voor de coaches is? Dat ben ikzelf.’

Virtual reality-brillen

Van Meenen benadrukt dat Feyenoord wel degelijk met de tijd meegaat. Ook Feyenoord praat met universiteiten over verbetering op het gebied van performance en data. Ook Feyenoord wil het kijkgedrag van spelers verbeteren via onder meer virtual reality-brillen. Er is een mental coach, diëtist, sociaal-maatschappelijk werker en studiebegeleiding.

Brard: ‘Het is een andere generatie. Soms krijg je ’s ochtends vroeg al appjes van een speler dat ze half negen te vroeg vinden. Raakt de ene trainer de juiste snaar niet, dan spreekt een ander met hem. Er zijn nog wat specialisten. Maar het moet vooral uit henzelf komen.’

Van Meenen: ‘We tonen veel begrip, helpen waar we kunnen, maar er zijn grenzen. Als iemand school laat versloffen, mag hij ook niet trainen.’

Brard: ‘Je zit hier als talent gewoon goed, dat bewijst het verleden. Groot verschil: we krijgen ze tegenwoordig fitter bij het eerste.’

Dat de mouwen van het nieuwe jasje nog steeds opgestroopt zijn, blijkt uit een filmpje dat Brard ter afsluiting laat zien. Dat begint met een uiteenzetting van Willem van Hanegem die stelt dat er met hard werken ‘niets mis is’. Daarna huldigt een rapper de deugden en daden van Feyenoord, gelardeerd met beelden van doorgebroken jeugdspelers en foto’s van jeugdtrainers. Het ziet er niet heel gelikt uit, maar Brard glimt na afloop van trots.

Brard: ‘Tegen geld dat buitenlandse topclubs talenten bieden, kunnen we niet op. Feyenoord is een gevoel. We kunnen nu ook uitstekende faciliteiten bieden. En er is nog steeds dat uitzicht op de Kuip waar onze talenten daadwerkelijk de kans krijgen.’