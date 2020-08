Ook op het gravel is Van Vleuten een klasse apart

Annemiek van Vleuten bij de winst van de Clasica Femenina Navarra, op 24 juli Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Garcia reed een afdaling uiterst behoedzaam naar beneden, angstig voor een glijpartij over het losse grind. Van Vleuten daverde onversaagd in wolken van stof van de voor haar rijdende motoren over het vervaarlijk knerpende gesteente de helling af. En waar het vervolgens omhoog ging, zocht de Spaanse tevergeefs naar een ritme, terwijl haar belager in een strak tempo de klim bedwong.

Twaalf kilometer later was het pleit dan ook beslecht: meteen aan het begin de steile Via Santa Caterina in Siena, op weg naar de finish op het Piazza del Campo, liet Van Vleuten García achter zich, nadat ze haar op 6,5 kilometer van de eindstreep had bijgehaald. Waar mogelijk zocht ze in de laatste meters nog de reepjes schaduw op om aan de loeiende hitte van 38 graden te ontsnappen. Met slokjes uit een blikje Cola kwam ze zittend op het plaveisel op adem, neus en wangen onder laagjes gruis.

Ongeslagen

De veel aangehaalde vloek van de regenboogtrui gaat bepaald niet op voor Van Vleuten. Ze is een ongekende reeks aan het neerzetten. Ze is dit jaar nog ongeslagen. De winst in de Strade Bianche betekende haar vijfde achtereenvolgende zege in 2020. Eind februari was ze de sterkste in de Omloop het Nieuwsblad en na de hervatting van de door het coronavirus stilgelegde wielerseizoen, schreef ze vorige week drie koersen in het Baskenland op haar naam. Ze is ook nog eens de eerste renner die erin slaagt twee keer achtereen als eerste in Siena aan te komen. Dat is ook bij de mannen nog niemand gelukt.

Haar zege in Italië week wel af van de strategie waarmee ze de afgelopen wedstrijden zo domineerde. Daar bleek een solo telkens het wapen waarmee ze haar tegenstanders de moed uit de benen reed. De wereldtitel vorig jaar in Yorkshire was het magnum opus in het oeuvre, toen ze 105 kilometer in haar eentje reed. Maar in Toscane moest ze in de achtervolging.

Haar ploeggenoot bij Mitchelton Scott Amanda Spratt zat in een vroeg weggereden kopgroep, waardoor ze geen reden zag om het initiatief te nemen. Maar toen García haar medekoplopers achterliet, lagen de kaarten plotseling anders en kreeg ze de vrije hand. Van Vleuten na de finish: ‘Het leek een makkelijk dagje te worden, ik dacht dat het voorbij was. Ik reed met gemengde gevoelens. Het was alsof ik hier voor niks was gekomen.’ Dat ze het alsnog kon afmaken, ‘op de mooiste finishplaats’, maakte de emoties er alleen maar groter op.

Voor de vorm stak García in Siena na het passeren van de middeleeuwse poort van Fontebranda nog even haar wiel naast dat van de wereldkampioen. Het was niet meer dan een speldenprik. Ze wist ook dat er ook in de races op de herziene wielerkalender geen maat staat op Van Vleuten.