Ook op de kortere wielerbaan in München laten de Nederlandse teamsprinters zich niet verrassen

Van voor naar achter: Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland op weg naar goud. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Het oogt op het eerste gezicht vertrouwd, vrijdag aan het eind van de middag op de wielerbaan in de evenementenhal Neue Messe te München. Aan de binnenkant staat Roy van den Berg in het startblok gereed, de eerste meters zijn altijd voor hem. Naast hem, geconcentreerd voorovergebogen, Harrie Lavreysen, de tweede man van dienst. Bovenin, het dichtst bij de boarding, afmaker Jeffrey Hoogland. Om de brede schouders van de drie bolt het strakgespannen lycra van de regenboogtrui.

Ze zijn al jaren achtereen de onbarmhartige heersers op de teamsprint, het onderdeel waarin ieder om de beurt één ronde met alle macht op kop beukt. De drie zijn olympisch kampioen, wereldkampioen, Europees kampioen. In deze samenstelling zijn ze al sinds november 2017 ongeslagen. Ze zijn ook nog eens wereldrecordhouder, met een tijd van 41,225, in februari 2020 gereden in Berlijn. Het plan is in deze formatie door te gaan tot aan de Spelen in Parijs, in 2024, waar het weer niet minder dan goud moet worden.

150 meter korter

Wat heel anders is, deze middag: na circa 35 seconden is het alweer voorbij. De reden is in de weken van de aanloop naar dit Europees kampioenschap veelbesproken: de tijdelijk opgetrokken baan in Beieren strekt zich uit over 200 meter in plaats van de meer gebruikelijke 250. Er was eenvoudigweg geen ruimte voor in de Neue Messe. De renners moeten niet 750, maar 600 meter afleggen. Dat levert ongewone, met de grote internationale toernooien onvergelijkbare tijden op, en naar verwachting zeker op de individuele nummers een sterk gewijzigd wedstrijdbeeld: inhalen wordt veel lastiger, de rechte stukken zijn aanzienlijk korter.

Nou ja, ook goed, redeneerden de drie Nederlanders vooraf. Op de teamsprint, waar je toch vooral je eigen race rijdt, zijn de gevolgen beperkter. Ze wilden best hun Europese titel verdedigen, gewoon de trui ophalen, en ook weleens zien hoe de tegenstanders ervoor staan. Dan weer naar huis.

Het resultaat laat geen ruimte voor twijfel. Zoals gebruikelijk gaan er vrijdagmiddag drie vuisten in triomf omhoog. Ze stormen in 34,639 naar de eindstreep, met overtuiging genoeg voor titelprolongatie en toch ook weer sneller dan in de twee races die leidden tot plaatsing voor de finale. Tegenstander Frankrijk geeft negen tienden toe, dat is meer dan een straatlengte in het baanwielrennen.

De machine hapert op het oog nergens, al is de bandendruk een fractie lager en is er een verzet gekozen dat twee tanden lichter is dan ze gewend zijn; de snelheden die ze op banen van 250 meter halen, blijven hier buiten bereik. Van den Berg zet een scherpe opening neer, ziet nog voor het voltooien van de eerste ronde Lavreysen naast zich opduiken, waarna Hoogland in diens wiel duikt – het recept voor een lanceerplatform voor de laatste 200 meter.

Feitelijk was donderdag al gebleken dat de dominantie van het drietal ook op de kortere baan onaangetast was. In de kwalificatie verscheen 35,036 op de borden. Daarmee waren de Nederlanders zes tienden sneller dan de Britten. Vrijdag doken ze er in hun race tegen Italië met 34,810 nog eens ruim onder. De Fransen bleven met 35,194 toen nog enigszins in het spoor.

‘Plank misgeslagen’

Maar enigszins contrecoeur rijden ze hier wel. Hoogland vooraf, in de naar zaagsel geurende hal: ‘De organisatie heeft de plank misgeslagen door de baan 50 meter te kort te maken.’ Van den Berg: ‘Dit is allesbehalve prettig.’

Hun bondscoach René Wolff, die begin dit jaar de zo succesvolle Hugo Haak opvolgde, zag er toch ook nog wel brood in. De kortere tijdspanne dwingt de renners ertoe elkaar met nog meer precisie af te wisselen. Dat fijnslijpen kan ze op de WK, in oktober op het velodroom van Saint-Quentin-en-Yvelines, nog van pas komen. Want, daar laat de Duitser geen misverstand over bestaan, dat toernooi is toch echt het hoofddoel, dit jaar. Mooi meegenomen is de ervaring: op die baan zal straks ook om olympisch eremetaal zal worden gestreden. Maar in München worden, waar mogelijk, de risico’s op valpartijen uitgesloten. Ondanks het goud op de teamsprint verschijnen de kampioenen Hoogland en Lavreysen de komende week toch maar niet aan de start op de sprint en de keirin.

De drie Nederlandse vrouwen, net als de mannen titelverdediger op de teamsprint, grijpen vrijdag het zilver. Ze moeten het onderspit delven tegen de Duitsers, de regerend wereldkampioenen. De kwalificatie sloten ze donderdag al af met de tweede tijd. Kyra Lamberink, Steffie van der Peet en Hetty van de Wouw bleven met 38,492 bijna vier tienden achter bij de Duitsers. Op vrijdag, toen Shanne Braspennincx Van der Peet verving, kroop Nederland met 38,474 nog iets dichter bij de thuisrijders, die juist iets langzamer waren. Maar in de finale blijven Pauline Grabosch, Lea Sophie Friedrich en vooral het sprintfenomeen Emma Hinze buiten schot: 38,061 tegen 38,304 – op de omstreden baan van de Neue Messe kunnen de marges toch ook tamelijk stabiel blijven.