Ook onder Van Gaal blijven de flanken van Oranje het zorgenkindje

Cody Gakpo opende sterk, maar kon zijn vorm die hij bij PSV toont, in Oranje niet etaleren. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In zijn analyse voor de NOS-camera’s na afloop van zijn rentree tegen met Oranje is bondscoach Louis van Gaal op geheel karakteristieke wijze hard doch eerlijk: ‘Ik vind het te ver gaan om na een wedstrijd te zeggen dat we geen 4-3-3 kunnen spelen. Maar ik heb van tevoren gezegd dat we mager zijn aan de buitenkanten. En dat is vandaag ook zo gebleken.’

Duidelijke cijfers

In een duel waarin Nederland gevoelsmatig erg goed wegkwam met 1-1, gezien de drie gevaarlijke momenten van Noorse superspits Erling Haaland, waren de meeste cijfers Oranje redelijk gunstig gestemd.

Zo kwam de ploeg van Van Gaal tot zeventien doelpogingen, tegenover de zeven schoten van Noorwegen. Qua kansenkwaliteit lagen de verhoudingen ongeveer hetzelfde, al was dat vooral te danken aan de gemiste megakans van Denzel Dumfries in de slotseconde. Ook had Nederland de bal aanzienlijk vaker in het bezit (65 procent) tegenover de directer spelende Noren, die vaak snel de diepte zochten met de lange bal.

Toch laten de statistieken ook duidelijk zien wat er minder liep bij Oranje. De toevoer naar en uitvoer op de flanken verliepen niet zoals gehoopt.

Te beginnen bij de backs. Met Daley Blind en Jurriën Timber stelde Van Gaal twee verdedigers op de buitenkanten op die respectievelijk maar 19 procent en 16 procent van hun speeltijd bij Ajax sinds de start van vorig seizoen als back vervulden. Dit viel te zien: Blind leed het meeste balverlies (24 keer) van alle Oranje-spelers. Nee, dan Frenkie de Jong. Hij leed tegen de Noren negen keer balverlies op 130 balcontacten.

Timber had juist moeite om de defensieve impact die hij bij Ajax heeft in Oranje te repliceren. De 20-jarige verdediger moest in balbezit flink aanvallend spelen en had het zwaar om ook verdedigend zijn steentje bij te dragen. Timber veroverde slechts vier keer de bal tegen Noorwegen. Dit terwijl de drie andere Oranje-verdedigers dat gemiddeld negen keer deden.

Lastige avond

De ongewone rollen voor de backs Timber en Blind kwamen het spel van de vleugelspitsen niet ten goede.

Basisdebutant Cody Gakpo begon vlammend, met een kopbal en afstandsschot in de openingsminuten. Maar hij kon zijn Eindhovense bloedvorm verder niet tonen: bij geen van de vijf dribbelacties die hij aanging, kwam hij zijn man voorbij. Tot overmaat van ramp hief hij de buitenspelval op door te lang achterin te blijven hangen na het uitverdedigen van een corner. Een treuzelfout die Haaland meteen met de 1-0 afstrafte.

Steven Berghuis had het nog lastiger. De Ajacied was maar bij één doelpoging betrokken (als aangever), kwam de Noorse linksback niet één keer voorbij en zorgde ook niet voor de zo gewenste diepgang met sprints achter de laatste lijn van de tegenstander.

Met het oog op diepgang werd de snelle Donyell Malen in de rust in het veld gebracht. Maar hij liet vooral zien geen pure buitenspeler te zijn. Liefst een derde (tien van de dertig) van Malens balcontacten eindigde in balverlies, terwijl hij in 45 minuten geen enkele voorzet of gecreëerde kans voor een ploeggenoot liet noteren.

Het huiswerk voor Van Gaal is duidelijk: de flanken moeten meer renderen.