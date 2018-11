Ook Nuis moet Roest voor zich dulden: ‘Ik was eerst even echt boos’

Kjeld Nuis. Beeld ANP

Toen Nuis in de voorlaatste rit het ijs op kwam, had Roest net gereden. Het had de 28-jarige olympisch kampioen niet verrast dat zijn teamgenoot zo snel was geweest. ‘Ik vind het niet gek. Hij rijdt als een koning. Ik sta er totaal niet van te kijken.’

Toch baalde hij aanvankelijk stevig dat hij een fractie van een seconde tekort kwam om onder Roests tijd te duiken. ‘Ik was eerst even echt boos. Hoe goed Patrick ook is, ik wil wel winnen.’

Iets te gehaast

Hij liep zijn race na. Ergens één slagje meer en dan misschien, misschien was hij er dan wel onder gedoken. Dat had hij in de laatste ronde moeten doen. ‘Tot 1.100 meter ging het goed, maar toen was ik op en werd ik iets te gehaast.’ In een poging om extra kracht te leveren gebeurde het tegenovergestelde. Nuis zat niet diep genoeg meer en verloor juist aan efficiëntie in zijn slag.

Na een paar minuten telde Nuis zijn zegeningen. Ok, hij was verslagen, maar hij had zich tenminste wel eenvoudig geplaatst voor de eerste wedstrijden van de wereldbekercyclus. Daarmee nam hij een voorsprong op zijn presteren van vorig seizoen. Toen viel hij op de 1.500 aanvankelijk buiten de wereldbekerselectie en mocht hij alleen af en toe als reserve in de B-groep starten. Het weerhield hem er niet van om in februari overtuigend naar de olympische titel te snellen, één plek voor de toen zeer verrassende Roest.

Ingecalculeerd

Dat de 1.500 meter zo vroeg in het seizoen niet onmiddellijk vlekkeloos verloopt is een ingecalculeerd risico. Nuis, van nature een sprinter, reed geen enkele trainingswedstrijd over die afstand omdat het zijn lichaam te veel zou belasten. ‘Van een 1.500 meter moet ik veel meer bijkomen dat Patrick. Hij schaatst er zo nog een 10 kilometer achteraan.’

Het nadeel van die aanpak is dat Nuis aan het begin van het seizoen altijd even moet wennen aan de koningsafstand. Die schade heeft hij nu behoorlijk binnen te perken weten te houden, vindt hij. ‘Al twee jaar zit ik er bijna of helemaal naast, maar nu zat ik er scherp in.’

De 1.500 meter in Thialf werd gedomineerd door pupillen van Jac Orie. Achter Roest en Nuis plaatsten zich Douwe de Vries (1.46,06), Thomas Krol (1.46,39) en Sven Kramer (1.47,34) zich voor de wereldbekerwedstrijden, allen van dezelfde Jumbo-ploeg.