Ook ‘nieuw’ circuit van Zandvoort moet voor coureurs zowel uniek als listig zijn

Het circuit van Zandvoort wordt gerenoveerd. Beeld EPA

Maandag toonde de organisatie van de GP van Nederland voor het eerst sinds de aankondiging van de terugkeer van de Formule 1 naar de badplaats in mei een uitgebreide blik op het circuit. Met een ‘media update’ poogde Zandvoort de negativiteit rond het mega-evenement vanwege de stikstofproblematiek, twijfels rond de logistiek en vergunningsperikelen enigszins weg te spoelen.

Het moest maar eens over de race gaan, vond circuitdirecteur Robert van Overdijk. Want er wordt hard gewerkt. Dagelijks is er honderd man aan bouwpersoneel aanwezig op het circuit. Alles loopt volgens plan, verzekerde Van Overdijk. Half februari - een kleine drie maanden voor de race op 3 mei - moeten de baanaanpassingen zijn afgerond.

Bij de verbouwing streven de organisatoren ernaar het originele, listige karakter van de baan zoveel mogelijk te behouden. Daarvoor huurde de circuitorganisatie in februari de Italiaanse circuitbouwer Dromo in. In augustus werd het baanontwerp van de Italianen door autosportfederatie FIA goedgekeurd.

Waar het kan, legt Dromo een grindbak neer in plaats van de vergevingsgezindere uitloopstrook. Opvallendste aanpassing in de eerste plannen van een half jaar geleden was het ‘komvormig’ maken van de laatste bocht, de Arie Luijendijkbocht. De derde bocht krijgt dezelfde behandeling, bleek maandag. De Hugenholtzbocht krijgt een oplopende curve, zoals op een wielerbaan. Zo kunnen coureurs straks verschillende lijnen rijden op de steilere en vlakkere gedeelten.

In het geval van de Luijendijkbocht kunnen de auto’s door de komvorming harder door de bocht, waardoor ze met meer snelheid op het rechte stuk richting de vermaarde Tarzanbocht rijden. Het leidt hopelijk tot meer inhaalacties bij het remmen. Beide bochten krijgen een hellingshoek van zo’n 18 graden. Van laagste punt tot top meet de Luijendijkbocht straks zo’n 4,5 meter.

Hoewel er maandag door de wirwar van graafmachines, zandbulten en vrachtwagens nog lastig doorheen te kijken was, waagde sportief directeur Jan Lammers van de race zich alvast aan een gewaagde uitspraak: ‘Ik denk dat hier straks het mooiste circuit van Europa ligt. En misschien wel het mooiste van de wereld.’