Ook na een teleurstellend resultaat blijft snowboardcrosser Glenn de Blois helemaal zichzelf

Snowboardcrosser Glenn de Blois tijdens de kwalificaties voor de snowboardcross. Beeld ANP

Glenn de Blois is er de man niet naar om zich heel lang druk te maken. Ja, het resultaat viel tegen. Maar nee, dat lag echt niet aan de wax. En ook niet echt aan hem zelf. ‘Soms werkt het, soms werkt het niet.’

De Westlander vloog er bij het snowboardcrossen in de achtste finales al uit, hij eindigde als vierde en laatste in zijn heat. Dat zorgde voor een teleurstellende 28e plek in de einduitslag. Bij wereldbekerwedstrijden haalde hij dit seizoen al een 8ste, 6de en 5de plek en vorig jaar wist hij er zelfs eentje te winnen.

‘Glenn had hier in de kwartfinale moeten staan’, vond Wopke de Vegt, technisch directeur van de Nederlandse Skivereniging, daarom. ‘Hij behoort tot de top 8 van de wereld.’

Dat is al een tikje aan de optimistische kant – De Blois staat 11de in het wereldbekerklassement – maar bovendien bij snowboardcross ook zeker geen garantie. Niet alleen de sporter, ook het parcours en de weersomstandigheden zijn van invloed op het verloop van de wedstrijd.

De Blois zelf wees op de onvoorspelbare wind als voornaamste oorzaak van zijn teleurstellende resultaat. Hij is normaal gesproken goed in het eerste, technische deel van een parcours. Daar kwam hij nu ook als eerste uit, maar in dit geval was dat volgens hem geen voordeel. Er stond tussen de tweede en derde bocht meer tegenwind dan hij had verwacht, waardoor de anderen eerst in zijn slipstream mee konden en hem daarna voorbij konden gaan. Pech was het, fouten had hij niet echt gemaakt.

Dat de wax onder zijn board niet goed was, zoals De Vegt suggereerde, wees hij ook van de hand. Hij had er zich niet mee bezig gehouden, zei hij, dat liet over aan het Zwitserse team waar hij bij traint. ‘Wax heeft sowieso heel weinig invloed’, vond hij, ‘het gaat meer om de atleet.’

Zo bleef De Blois ook op de Spelen geheel zichzelf. Hij is de eerste om alles te relativeren, komt erg ontspannen over, op het laconieke af. Voor de Spelen vertelde hij al dat hij niet echt enthousiast was over het parcours in Beijing. ‘Maar ja, wat verander je eraan. Het heeft geen zin als je je daar druk om maakt.’

Hij weet bovendien dat het in zijn sport de ene dag de andere niet is. Hij eindigde dit seizoen ook al een keer als 18de en 21ste bij een wereldbekerwedstrijd. ‘De ene dag gaat het goed en de andere dag niet. Jammer dat het op deze dag wat minder gaat.’