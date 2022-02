Ook na de derby van Gelderland zijn de gedachten van Duelund en Dasa razendsnel in Kiev

Mikkel Duelund viert zijn treffer tegen Vitesse met het peace-teken. Beeld Pro Shots / Paul Meima

Zijn ogen worden langzaam vochtig als hij praat. Mikkel Duelund heeft zojuist met NEC van Vitesse verloren met 4-1. Voor NEC-fans is de derby tegen Vitesse de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Ze wachten al tien jaar op een zege in Nijmegen.

Maar Duelund is allang weer weg uit voetbalsferen, hoewel hij, staand langs de kant van het veld zijn tenue nog aan heeft en zijn voorhoofd bezweet is. De 24-jarige Deen is met zijn hoofd in Kiev. Sinds 2018 staat hij onder contract bij de Oekraïense topclub Dynamo Kiev. Sinds de zomer wordt hij door Dynamo uitgeleend aan NEC waarvoor hij de openingstreffer aantekende, direct nadat hij na rust inviel. Na zijn treffer stak hij twee vingers in de lucht, het peace-teken.

In perfect Engels stromen de woorden vlot uit zijn mond. ‘Het doelpunt betekent helemaal niets, de viering ervan veel meer. We moeten begrijpen dat er is iets veel belangrijkers is dan voetbal.’

Hij heeft in die drie jaar veel vrienden gemaakt in Kiev, die zitten voortdurend in zijn hoofd. ‘Het is het moeilijkst als ik thuiskom. Dan ben ik veilig en denk ik aan vrienden die ik een halfjaar geleden nog zag, en die nu niet veilig zijn.’

Zaterdag sprak hij nog met het merendeel van zijn ploeggenoten bij Dynamo. ‘Ze hebben een veilige plek daar, maar veiligheid is een relatief begrip in Oekraïne momenteel.’

Ook Sondre Tronstad stond zondag stil bij de oorlog in Oekraïne. Beeld Pro Shots / Paul Meima

Hij is ‘enorm bezorgd’. Gedachten aan Oekraïense ploeggenoten die de wapens oppakken, probeert hij zo snel mogelijk te verdrijven. ‘Ik kan er niet op reflecteren omdat het zo’n surrealistisch scenario is. Ik hoop gewoon dat niemand zich in dat strijdgewoel hoeft te storten. Het klinkt raar om te zeggen, maar ik ben zo blij dat ik er niet ben, en tegelijkertijd voel ik me treurig dat ik daar niet ben om te helpen. Het is fucking awful and pure evil wat er gebeurt en het moet stoppen. Ik ben niet eens boos, ik ben vooral verdrietig, hier zouden mensen niet toe in staat moeten zijn.’

Zijn contract loopt nog twee jaar door. ‘Deze zomer moet ik teruggaan, maar zo ziet het er nu niet naar uit. Daar denk ik nu niet aan, ik denk alleen maar: het moet stoppen.’

Gevoelens

Hij was blij dat hij zijn gevoelens kon tonen voor een groot publiek, zijn steun kon overbrengen aan de Oekraïense samenleving. ‘Dat is erg belangrijk. Ik hoop dat de grote federaties iets gaan doen. Als het zo doorgaat, móét er iemand iets doen. Het is very fucking emotional.’

Een paar meter verderop staat Eli Dasa. De Israëlische rechtsback van Vitesse toont zich verheugd met de winst. Vitesse kende een slechte periode met vijf nederlagen op rij. De ploeg won afgelopen donderdag van Rapid Wien in de Conference League (2-0) waardoor een affiche tegen AS Roma gloort. Dasa was zondag hoofdrolspeler tegen NEC. Hij ging eerst in de fout waardoor Duelund kon scoren. Maar kort daarna gaf hij twee assists waardoor het duel kantelde.

Toch zit ook Dasa weer vlot met zijn gedachten in Kiev. Ook hij heeft voetballende vrienden in de belaagde Oekraïense hoofdstad. Waaronder Manor Solomon, collega-international bij Israël, die uitkomt voor Sjachtar Donetsk, dat sinds de onrust in de Donbas-regio al rondtrekt van Lviv naar Charkov en Kiev. Dasa: ‘Daar zou het veiliger moeten zijn. Maar Manor werd donderdag wakker door bommen en alarmen, hij belde naar de club en de die wisten niet wat ze moesten zeggen. Dus hij pakte zijn spullen en reed naar de Poolse grens en dat kostte hem zestig uur. Daar moest hij vijftien uur wachten op hulp. Als je ziet wat een beroemde voetballer moet doorstaan, dan kun je je voorstellen wat een normale Oekraïner zich moet getroosten. Gezinnen worden uit elkaar gerukt. Ik bid voor die mensen.’

Valeri Oyf

De in Oekraïne geboren eigenaar Valeri Oyf, Russisch staatsburger en oligarch, ontbreekt tijdens de Gelderse derby zoals hij zelden in Gelredome is. Wel vult hij, net als zijn Russische voorganger Tsjigirinski, jaarlijks de miljoenentekorten van Vitesse aan. Wat zijn banden exact zijn met het Kremlin is onbekend.

Oyf wil niet reageren. Vitesse meldt slechts dat de club in ‘financieel stabiele omstandigheden’ verkeert en momenteel ‘geen significante gevolgen verwacht’.

In de Gelredome klinkt in een aantal ruimten feestmuziek als Dasa vertelt niet met Oyf te hebben gesproken. ‘Ik heb geen idee hoe hij erin staat. Ik hoop voor deze club dat alles goedkomt. Laten we niet te snel oordelen. Ik denk dat 99,99 procent van beide kanten dit niet wil. Het is erg herkenbaar voor mij. Ik kom uit een land met veel onrust, daarom voel ik zo met ze mee.’

Dasa probeert zijn hoofd bij het voetbal te houden. ‘Ik heb verantwoordelijkheid naar de fans, het helpt niemand als ik met mijn hoofd naar beneden ga spelen. Je moet je best doen. Maar na negentig minuten ga je terug de realiteit in. Onvermijdelijk.’