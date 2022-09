Ook na Carlsens uitleg over vermeend bedrog van Niemann blijft schaaksoap welles-nietesspel

Voorafgaand aan hun partij begin september op de Sinquefield Cup in Saint Louis, schudden Magnus Carlsen (l.) en Hans Niemann elkaar de hand. Beeld Grand Chess Tour / Lennart Ootes

Het was allerminst de beslissende zet naar schaakmat, de verklaring maandagavond laat van wereldkampioen Magnus Carlsen over het mogelijke bedrog van de jonge Amerikaanse grootmeester Hans Niemann. De schaakwereld had er met grote spanning naar uitgekeken, maar de Noor leverde niet het onweerlegbare bewijs. De rel lijkt te verzanden in een patstelling.

Carlsen is ervan overtuigd dat zijn opponent vals speelt en kondigt aan nooit meer tegenover hem te zullen plaatsnemen. Maar hij schrijft ook dat hij niet het achterste van zijn tong kan laten zien en dat hij ‘de uitdrukkelijke toestemming nodig heeft van Niemann om vrijuit te kunnen spreken’. Mogelijk speelt het waarborgen van privacy en de vrees voor juridische stappen na verdergaande beschuldigingen een rol.

Beperkt belastend

Het belastend materiaal dat Carlsen opvoert in zijn verklaring is beperkt. In de door hem verloren partij tijdens het toernooi om de Sinquefield Cup, op 4 september in Saint Louis, bespeurde hij dat zijn tegenstander tijdens kritieke momenten ‘niet gespannen was of zelfs niet volledig geconcentreerd, terwijl hij mij met zwart wegspeelde op een manier waarvan ik denk dat daar maar een handvol spelers toe in staat is’.

Hij vertrouwde hem toch al voor geen cent, hij had nog overwogen zich terug te trekken, toen de Amerikaan op het laatste moment aan het deelnemersveld werd toegevoegd. Volgens Carlsen maakt zijn kwelgeest een ongebruikelijke progressie door, in anderhalf jaar schroefde hij zijn rating op van 2.500 naar bijna 2.700.

Na het verlies verliet de wereldkampioen het toernooi alsnog, met een impliciete beschuldiging over vals spel: een filmpje van voetbaltrainer José Mourinho die zegt dat hij als hij spreekt in grote problemen komt. Begin vorige week gaf hij bij een online-confrontatie met Niemann tijdens de Julius Baer Generation Cup er al na één zet de brui aan; hij won het toernooi vervolgens wel.

Afgelopen vrijdag drong de internationale schaakbond Fide er bij hem op aan zijn gedrag toe te lichten. ‘De wereldkampioen heeft een morele verantwoordelijkheid die past bij zijn status. Zijn acties hebben impact op de reputatie van collega’s, op de sportieve resultaten en kunnen mogelijk onze sport beschadigen.’

Opening van zaken

De meningen blijven maar verdeeld. Carlsen is er zeker van dat Niemann (19) meer vals speelde dat hij tot dusver toegaf. De Amerikaan bekende eerder dat hij op 12- en 16-jarige leeftijd door het online-schaakplatform chess.com is betrapt op onreglementair spel. Na het incident in Saint Louis suggereerde de organisatie ook dat hij met zijn bekentenis niet de volledige waarheid had gesproken en nodigde hem uit volledig opening van zaken te geven. Saillant is dat chess.com op het punt staat de Play Magnus Group voor 85 miljoen euro over te nemen, het internetpodium dat de wereldkampioen zelf oprichtte.

Aan de andere kant is er een onderzoek van een Amerikaanse expert in het traceren van misleiding in het schaken. Kenneth Regan analyseerde de partijen van Niemann in de afgelopen twee jaar. Zijn conclusie: er is niks verdachts aan. Soms speelde hij goed, soms niet. De twee hoogst geplaatste Nederlandse grootmeesters, Jorden van Foreest en Anish Giri, die beiden meerdere keren tegenover Niemann hebben gezeten, kiezen ervoor liever geen reactie op de jongste ontwikkelingen te geven. Giri zei vorige week alleen dat de Amerikaan tegen hem elke keer beroerd speelde.

In zijn verklaring noemt Carlsen valsspelen bij het schaken een groot probleem en een ‘existentiële bedreiging voor het spel’. Hij vraagt toernooien om betere veiligheidsmaatregelen en methoden voor het opsporen van bedrog. In een reactie meldt het Tata Steel Chess Tournament, waar de Noor een graag geziene gast is, de huidige regels tegen het licht te zullen houden. ‘Waar nodig scherpen we ze aan.’ De organisatie kijkt daarbij naar maatregelen die andere toernooien nemen. Zo besloot de Sinquefield Cup na het opstappen van de wereldkampioen voortaan zetten op het bord met 15 minuten vertraging door te geven. Wat er mogelijk gaat veranderen, zal in de aanloop naar het toernooi, dat half januari in Wijk aan Zee begint, worden prijsgegeven.

Metaaldetectoren

Controle is er al. Tijdens de grotere wedstrijden moeten schakers door metaaldetectoren. Ze mogen geen mobiele telefoons meenemen. Menigeen wordt lijfelijk gescand op de aanwezigheid van zendertjes. Techniek maakt fraude mogelijk. Schakers wijzen op het bestaan van apparaten die signalen uitzenden en in sokken kunnen worden verborgen. Via huidkleurige oortjes kan ongemerkt contact met secondanten buiten de zaal tot stand komen.

Volgens Jeroen Bosch, coördinator topschaak en talentontwikkeling bij de Nederlandse schaakbond KNSB, valt er zeker bij de kleinere wedstrijden nog aan toezicht te winnen. ‘De organisaties van die evenementen hebben simpelweg de budgetten niet om opsporingsapparatuur in te zetten. Je hebt dan meestal te maken met heel veel deelnemers. Op de belangrijke toernooien, met de grote namen, zijn juist minder spelers, maar is er veel meer geld beschikbaar.’ De kans op bedrog is er juist misschien wel kleiner. Bosch: ‘Ik geloof dat niemand uit de top-10 het risico neemt. Je hebt zoveel te verliezen als het uitkomt.’

Kinderen

Online is gesjoemel niet uitzonderlijk. Zo komen na wedstrijden die de Nederlandse bond organiseert geregeld meldingen binnen over verdacht spel. Chess.com claimt op basis van algoritmes te kunnen vaststellen dat iemand een ongebruikelijk hoog niveau haalt door telkens de volgens computerprogramma’s beste zet te kiezen, en dat ook nog eens zonder lang te hoeven nadenken. Volgens Bosch gaat het meestal om kinderen. ‘We gaan er voorzichtig mee om. We waarschuwen ze wel, maar maken hun namen niet bekend.’ Fraude kan ook bestaan uit het aanmaken van verschillende accounts, waardoor anderen uit jouw naam kunnen spelen.

Op meer prestigieuze confrontaties op internet, met prijzengeld, is de plaatsing van twee camera’s in de kamer verplicht; een is gericht op de speler, de ander biedt een overzicht van het vertrek. Er is ook controle op het wisselen van tabbladen op de computer. Waterdicht is het niet. Bij NK’s online stuurt de schaakbond voor de zekerheid arbiters naar het huis van de finalisten.