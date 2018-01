Ook met Virgil van Dijk is Liverpools verdediging lek als een mandje

Gelijkspel bij zwakkere clubs

Grootste verrassing was het gelijkspel van Spurs bij amateurs Newport

De grootste verrassing in de vierde ronde was het gelijkspel van Tottenham Hotspur bij vierdeklasser Newport County. In Newport had Spurs, dat al 27 jaar wacht op een grote prijs, grote moeite met de staalwerkersclub, die negende staat in League Two. Tottenham stond acht minuten voor tijd met 1-0 achter. Tot groot verdriet van de bijna tienduizend aanwezigen op Rodney Parade, dat ook voor rugbywedstrijden wordt gebruikt, voorkwam Spurs-aanvaller Harry Kane een van de grootste stunts uit de Engelse bekergeschiedenis. De Welshe club kan nu uitkijken naar de replay op Wembley, een lucratieve trip die de club een nieuw trainingscomplex zal opleveren.



Een knappe prestatie leverde ook Engelands oudste club, Notts County. De vierdeklasser hield Swansea City op 1-1. Bij The Swans was Luciano Narsingh de doelpuntenmaker. In de pot voor de loting van de vijfde ronde, die maandagavond rechtstreeks door de BBC wordt uitgezonden, zit nog een vierdeklasser: Coventry City. Na Stoke City te hebben uitgeschakeld won de diepgezonken club dit keer bij MK Dons. Maar liefst achtduizend Coventry-fans hadden de reis naar Milton Keynes gemaakt.



Managers hebben de neiging om belangrijke spelers rust te gunnen tijdens bekerwedstrijden, zeker tegen zwakkere teams. Spurs trad verzwakt aan tegen Newport, Huddersfield speelde met een B-team tegen Birmingham (1-1) en ook de Londense cupfighter Millwall dacht, ten onrechte, zonder topspelers te kunnen winnen van het bescheiden Rochdale (2-2). Het heeft als ironisch gevolg dat ze een extra wedstrijd moeten spelen. Manchester City zette wel haar sterkste spelers in en beschouwde de uitwedstrijd bij Cardiff (0-2) als een training in een volgepakt stadion.