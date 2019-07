‘Ook met vijf, zes nieuwe spelers waren vaste patronen al zichtbaar’

Daley Blind schiet Ajax naar een 2-0-voorsprong.

Vrolijk maakte Daley Blind na de 2-0 zege op PSV een selfie met zijn teamgenoten, die voelde als een statement. Wie zegt dat Ajax tijdens de transferperiode nog een uittocht wacht? Misschien blijft het wel bij het vertrek van De Ligt en De Jong? ‘Iedereen heeft het naar zijn zin bij Ajax’, zegt Blind. ‘Je weet wat je bij deze club kunt bereiken. We willen allemaal weer in de Champions League spelen.’

Blind kent de waarde van de Johan Cruijff Schaal. Voor Feyenoord bleek de zege op PSV in 2018 niet de opmaat voor een flonkerend seizoen. ‘De winnaar wordt niet altijd landskampioen.’ Maar doe niet meewarig over de traditionele seizoensouverture, betoogt Blind. Hoezo is de Cruijff Schaal geen prijs? ‘Ik schrijf hem bij op mijn cv. Je wil toch winnen? Waarom zou deze schaal minder waard zijn? Zo kijken wij er niet naar.’

Op het gehavende gezicht van Blind brak een glimlach door, toen hij uitlegde aan wie hij een blauw oog heeft te danken. De dader kwam ermee weg en toch was PSV-middenvelder Jorrit Hendrix zaterdagavond in dubbel opzicht de verliezer. PSV eindigde het duel met een man minder nadat spits Lammers geblesseerd uitviel, omdat coach Van Bommel al drie wissels had gebruikt.

Het kon al eerder gebeuren, want in de eerste helft had arbiter Higler de onbesuisde Hendrix na zijn gele kaart nog twee keer kunnen bestraffen. Blind: ‘Het is wel duidelijk dat hij een extra kaart verdiende. Als je iemand tegen het hoofd schopt en vervolgens Donny van de Beek boven zijn enkel raakt, kun je voor minstens één van die twee overtredingen een gele kaart trekken.

‘Misschien kon Higler zijn kaarten even niet vinden of spaarde hij Hendrix. Het zegt genoeg dat de trainer van PSV hem in de rust heeft gewisseld. Maar PSV had al voor rust met tien man moeten staan.’

Hendrix besefte dat hij aan een rode kaart was ontsnapt. Het was een combinatie van frustratie en onmacht. ‘Als je ziet hoe wij in de openingsfase worden afgetroefd, wil je een signaal afgeven. Soms ging ik over het randje, daarin moet je de balans zien te vinden.’

Voor het eerst sinds lange tijd speelde Blind bij Ajax een uur lang als verdedigende middenvelder. Die positie wordt in de terminologie van trainer Ten Hag bezet door de ‘kop’ van het elftal. ‘Daar moet je denkers hebben staan.’ Blind is ook in die rol de voetballer met zijspiegels, die het spel soepel verplaatst. Ten Hag: ‘Daley is een intelligente speler die situaties herkent.’

Toch had Blind vrijdag videobeelden bestudeert om te zien hoe hij het beste ‘op zes’ zou kunnen functioneren. ‘Er wordt veel gevraagd van onze middenvelders. Ik moest me opnieuw inleven, de laatste keer dat ik als een nummer 6 speelde was voor de winter. Het was even wennen, maar het is niet nieuw voor me.’

Het was ook Blind opgevallen dat de nieuwkomers zich opvallend snel hadden aangepast bij Ajax. ‘We hebben al veel vaste patronen gecreëerd, het vergt enige tijd om het er bij iedereen in te slijpen. Maar ook met vijf, zes nieuwe spelers waren die mechanismen al zichtbaar. We waren gretig, wilden domineren.’

Bij PSV kan het transfercircus de ploeg nog splijten. De zaakwaarnemer van Pereiro blokkeerde eigenhandig een transfer naar Spartak Moskou, maar ook Lozano en Bergwijn staan in de etalage. En zelfs Hendrix kan als kind van de club vertrekken. Het Italiaanse Bologna heeft zich voor hem gemeld. ‘Er is interesse’, aldus Hendrix. ‘Ik zit al lang bij PSV, de Italiaanse Serie-A kan een mooie stap zijn.’

Kan Ajax de selectie na het afscheid van De Ligt en de Jong bij elkaar houden om een vervolg te geven aan een magisch seizoen? Blind: ‘Er kan nog van alles gebeuren in deze transferperiode. Het is aan elk individu te bepalen waar zijn toekomst ligt. Maar ik hoop dat deze groep zo lang mogelijk bij elkaar blijft. Het motiveert iedereen wanneer Onana en Ziyech eerder aansluiten bij de ploeg.

‘Het geeft aan hoe belangrijk ook zij de Champions League vinden, alle jongens willen bijtijds fit zijn voor de kwalificaties. Het was de afgelopen jaren niet gebruikelijk dat Nederlandse teams zich via de voorronden plaatsten voor het hoofdtoernooi. We zullen op ons best moeten zijn om Paok Saloniki te verslaan in de derde ronde.’