Ook met twee creatievelingen op het middenveld zet PSV Cambuur eenvoudig opzij

Davy Pröpper kopt de 1-0 binnen. Tweede van rechts Marco van Ginkel, boezemvriend en zijn grootste concurrent bij PSV voor een plaats op het middenveld Beeld Thomas Bakker / Pro Shots

Ze komen bij elkaar over de vloer en gaan samen op vakantie. Maar bij PSV zijn de boezemvrienden Marco van Ginkel en Davy Pröpper elkaars grootste concurrenten. Naast krachtmens Ibrahim Sangaré strijden zij om een plek centraal op het middenveld. Al krijgt Van Ginkel tot dusver de voorkeur.

Tegen Cambuur begonnen de vrienden dit seizoen voor het eerst samen in de basis, omdat trainer Roger Schmidt rust gunde aan Sangaré. Dinsdag wacht de belangrijke return tegen Benfica in de play-offs van de Champions League. PSV won op zijn gemak (4-1), maar bewees dat het een ‘type-Sangaré’ hard nodig heeft.

De fysiek imposante Ivoriaan kreeg de afgelopen weken behoorlijk wat kritiek te verduren omdat hij te veel balverlies zou lijden, maar is voor Schmidt een belangrijke speler die de balans in het elftal bewaakt, op de juiste momenten druk zet en ballen verovert. Met de creatievelingen Van Ginkel en Pröpper samen op het middenveld werd het evenwicht zaterdagavond enigszins verstoord.

De wedstrijd tegen de promovendus uit Leeuwarden was een mooie gelegenheid om de vrienden, die elkaar op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding van Vitesse leerden kennen, samen aan het werk te zien. Als soortgelijke voetballers die vanaf het middenveld voor de ideeën moeten zorgen. Vorig seizoen ontbrak het daaraan met het weinig creatieve duo Pablo Rosario en Sangaré.

Huurling

PSV legde de 28-jarige Van Ginkel deze zomer vast, nadat hij verspreid over meerdere perioden als huurling al een aantal jaar had rondgelopen op de Herdgang. De een jaar oudere Pröpper volgde het voorbeeld van zijn vriend en keerde na drie jaar bij het Engelse Brighton & Hove Albion terug in Eindhoven. Met het idee oude tijden te laten herleven.

De twee voetbalden eerder al anderhalf jaar samen bij PSV. In 2016 stonden ze in de basis toen de club op de laatste speeldag de titel veroverde tegen PEC Zwolle. Een jaar later, in 2017, verschenen ze namens PSV voor het laatst samen aan de aftrap van een competitiewedstrijd. Tot afgelopen zaterdag dus, toen Schmidt de twee bij wijze van experiment naast elkaar op het middenveld posteerde.

Met een gewijzigde opstelling (behalve Sangaré kregen nog vier vaste krachten rust) had PSV de eerste helft moeite om Cambuur snel onder druk te zetten. De ploeg van trainer Henk de Jong voetbalde makkelijk door de grote ruimten die vielen op het middenveld. Als bewijs dat PSV een controleur en balafpakker als Sangaré goed kan gebruiken. Al kwam het nooit serieus in de problemen omdat het krachtsverschil te groot was.

Met aanvoerder Van Ginkel en Sangaré lijkt Schmidt zijn ideale controlerende duo op het middenveld voorlopig gevonden te hebben. Met zijn loopvermogen en neusje voor het doel heeft Van Ginkel de vrijheid om mee ten aanval te trekken, omdat hij weet dat Sangaré de organisatie achter hem bewaakt. ‘Ik bekijk per wedstrijd wat het beste voor het elftal is’, hield Schmidt zich op de vlakte over de controlerende posities op het middenveld.

Zo wordt een oude discussie weer actueel. Toen Van Ginkel en Pröpper aan het begin van hun carrière samen bij Vitesse speelden, was niet vaak een basisplek voor beiden weggelegd. Toenmalig trainers John van den Brom en Fred Rutten waren van mening dat zij niet samen op een middenveld konden spelen. Phillip Cocu dacht daar in hun eerste periode bij PSV anders over.

Goede pass

Schmidt: ‘Ik ken niet twee voetballers die precies hetzelfde zijn. Maar Van Ginkel en Pröpper zijn vergelijkbaar in de zin dat ze beiden voetballend iets toevoegen aan de ploeg. Ze hebben een goede pass, behouden het overzicht en kunnen allebei een doelpunt maken. Dat zag je vandaag bij Pröpper.’

De middenvelder zette PSV na een kwartier uit een hoekschop op voorsprong. Dat PSV scoorde uit een corner was opmerkelijk op een verder vrij voorspelbare avond. De ploeg van Schmidt had in het kalenderjaar 2021 al 134 corners genomen. Zonder enig succes. De laatste hoekschop waaruit PSV wist te scoren dateerde van december vorig jaar.

Een paar minuten later was de wedstrijd al beslist\, toen Eran Zahavi de bal na een fraai hakje van Bruma in de verre hoek krulde. Na rust scoorden de ingevallen Noni Madueke en Olivier Boscagli. Tussendoor had Cambuur-back Alex Bangura met zijn doelpunt PSV een heel klein beetje pijn gedaan, al waren de gedachten in het Philips Stadion toen al bij de wedstrijd tegen Benfica.

PSV moet een 2-1-achterstand zien goed te maken om zich voor het eerst sinds drie jaar te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League. Het is zo goed als zeker dat Schmidt dat zal doen met Van Ginkel en Sangaré als controleurs op het middenveld.