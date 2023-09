Ook met succescoach Spalletti op de bank loopt Italië opnieuw averij op bij kwalificatie voor EK

Aanvoerder Ciro Immobile en zijn ploeggenoten druipen teleurgesteld af. Italië wist niet van Noord-Macedonië te winnen. Beeld ANP / EPA

Als trainer van Napoli stond Luciano Spalletti niet alleen bekend om de attractieve manier waarop hij zijn ploeg liet voetballen. De kleurrijke Italiaan viel bovendien op door het grijze trainingspak dat hij altijd droeg. Alleen daarom al was het wennen om hem zaterdag in een keurig zwart maatpak langs de lijn te zien staan, zoals de bondscoach van het nationale team van Italië betaamt.

De 64-jarige succescoach, hij bezorgde Napoli afgelopen seizoen voor het eerst in 33 jaar de landstitel, werd vorige maand aangesteld als opvolger van Roberto Mancini, die plots zijn ontslag indiende. Spalletti heeft de taak gekregen om de regerend Europees kampioen, die het WK in Qatar afgelopen winter miste, naar het EK van volgend jaar in Duitsland te leiden.

Het teleurstellende gelijkspel (1-1) op bezoek bij Noord-Macedonië hielp daar niet bij. Italië staat na drie wedstrijden op de derde plek in poule C. Dinsdag wacht de belangrijke wedstrijd tegen Oekraïne, de nummer twee in de groep, waarin Engeland soeverein leidt. De eerste twee landen plaatsen zich rechtstreeks voor het EK.

Moe

Dat Spalletti zichzelf in een keurig kostuum langs de lijn in de Noord-Macedonische hoofdstad Skopje terugvond, had hij tot voor kort niet kunnen bevroeden. Na zijn vertrek bij Napoli deze zomer kondigde hij een sabbatical van minimaal een jaar aan. De coach, die een tatoeage op zijn onderarm liet zetten ter ere van de landstitel met de club, gaf aan moe te zijn.

De plotseling vacante plek als bondscoach van zijn land bracht Spalletti op andere gedachten. Hij had al vaker aangegeven dat het zijn droom was om de nationale ploeg te leiden en zag die kans schoon toen Mancini een maand geleden voor een kleine shock in de Italiaanse voetbalwereld zorgde. Vanaf zijn vakantieadres op het Griekse Mykonos stuurde Mancini, die in juni met Italië in de troostfinale van de Nations League nog van Nederland won, ‘s nachts een mail naar bondsvoorzitter Gabriele Gravina om per direct zijn vertrek aan te kondigen.

In Italië gisten ze naar de reden van het opmerkelijke besluit: een week ervoor had hij nog meer verantwoordelijkheid gekregen binnen de bond. Mancini was niet alleen eindverantwoordelijk voor de nationale ploeg, maar zou zich als coördinator ook gaan bemoeien met Italië onder 20 en onder 21 jaar.

Lucratieve klus als bondscoach

Tegenover Italiaanse media ontkende hij dat een lucratieve klus als bondscoach van Saoedi-Arabië de reden voor zijn plotselinge vertrek zou zijn. Een gebrek aan vertrouwen vanuit de top van de Italiaanse bond zou hem hebben doen besluiten om zijn contract in te leveren. Twee weken later presenteerde Saoedi-Arabië hem als nieuwe bondscoach.

Mancini tekende een contract voor vier jaar en zou volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport 25 miljoen euro per jaar opstrijken in de oliestaat. In Italië voelde het abrupte vertrek van de coach, die het land de Europese titel bezorgde maar ook het WK in Qatar misliep, als hoogverraad. ‘De herinnering aan de Europese titel op Wembley blijft bestaan, maar zijn imago is voor altijd aangetast’, schreef La Gazzetta dello Sport.

Met zijn keuze voor Saoedi-Arabië volgde Mancini een trits grote voetballers, die deze zomer met torenhoge salarissen naar de Saoedi-Arabische competitie werden gelokt. Onder meer Neymar, Benzema, Kanté, Henderson, Mané en Firmino verkasten naar het Midden-Oosten. ‘De aanwezigheid van topspelers in de nationale competitie laat de groeipotentie van het voetbal in Saoedi-Arabië zien’, zei Mancini.

In Skopje gingen de gedachten zaterdag voor even terug naar anderhalf jaar geleden, toen Mancini nog bondscoach van Italië was. Door de nederlaag tegen Noord-Macedonië liep een uitgeblust Italië het WK in Qatar toen mis. Ook met Spalletti, die nieuw leven moet blazen in de Azzurri, aan het roer lukte het Italië niet om Noord-Macedonië te verslaan, al is het te kort dag de nieuwbakken coach, die begin september bij de bond in dienst trad, daarvoor verantwoordelijk te houden.

Opnieuw in een lastig pakket

Italië bracht zich met het tegenvallende gelijkspel opnieuw in een lastig pakket richting een eindtoernooi, ondanks dat het beter was dan Noord-Macedonië. Italië domineerde de wedstrijd, zoals Spalletti zijn ploegen graag laat domineren. Maar na het doelpunt van spits Ciro Immobile direct na rust vergaten de Italianen door te drukken. De late gelijkmaker uit een vrije trap kwam hard aan.

Spalletti wil zich met Italië niet alleen plaatsen voor het EK van komende zomer, maar ook de harten van de Italiaanse fans heroveren. Om dat te bereiken verlangt hij van zijn spelers dat zij het hemelsblauwe shirt van Italië met trots dragen. ‘Het resultaat is het gevolg van de instelling. We willen voetbal laten zien waar de mensen verliefd op worden’, zei hij in aanloop naar de wedstrijd tegen Noord-Macedonië.

Aan de instelling lag het niet, maar Spalletti besefte na het gelijkspel dat kwalificatie voor het EK er niet makkelijker op is geworden. ‘Het wordt zwaar tegen Oekraïne. We moeten winnen, anders wordt het lastig om ons rechtstreeks voor het EK te plaatsen.’