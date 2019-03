Ook Manchester United moet het onderspit delven in wedstrijd tegen de Wolves

De laatste keer dat Manchester United naar Molineux kwam, het 130 jaar oude stadion van de Wolves, was zeven jaar geleden, toen het met 0-5 won. Daar zou deze keer geen sprake van zijn. De promovendus uit de Midlands beleeft een sensationeel seizoen. Vooral tegen topploegen blinkt de formatie van de charismatische manager Nuno Espinto Santo uit, maar het verloor wel uit en thuis van hekkensluiter Huddersfield Town.

De kracht van Wolverhampton is de counter. Een voorbeeld daarvan was de bevrijdende 2-0, een kwartier voor het einde, van de 22-jarige Diogo Jota, een van de acht Portugezen in de selectie. Zes minuten eerder had de Mexicaan Raúl Jiménez de openingstreffer gemaakt. In de slotminuut gaf Marcus Rashford de gasten een sprankje hoop, maar de tweede nederlaag op een rij – vorige week verloor het met 2-0 bij Arsenal – werd een feit.

Een opmerkelijk voorval was een rode kaart voor Manchester’s Victor Lindelöf die na het raadplegen van VAR werd omgezet in een gele.

Wat er in Wolverhampton plaatsvindt, een stad met een grote luchtvaartindustrie, is geen voetbalsprookje maar het gevolg van investeringen die het Chinese Fosun afgelopen jaren heeft gedaan. Voor de fans maakte het weinig uit. Zij zien de gloriejaren herleven van de club, die op de zevende plek van de Premier League staat. De ‘Best of the Rest’ heeft recht op deelname aan de Europa League.

Saillant detail is dat Wolves aan de basis van Europees voetbal heeft gestaan. In 1954 was een Franse journalist van L’Equipe zo betoverd door de sfeer op Molineux bij een vriendschappelijke wedstrijd tussen Wolves en het Honved van Ferenc Puskás dat hij een Europese competitie voorstelde. En zo geschiedde, al weigerden de Engelsen aanvankelijk deel te nemen. Het winnen van de beker is een andere route naar Europa, en in de halve finale spelen de Wolves tegen Watford.

Een supporter van Wolves. Beeld BSR Agency

Bekerfavoriet

Favoriet voor de beker is evenwel Manchester City dat in Zuid-Wales met de schrik vrijkwam bij Swansea. The Swans namen een verdiende 2-0 voorsprong, maar City kwam terug, mede dankzij een met een strafschop beloonde snoekduik van Raheem Sterling en een winnend buitenspeldoelpunt van Sergio Agüero, twee minuten voor tijd. Pep Guardiola gaf toe dat zijn ploeg mazzel had gehad met de twee arbitrale dwalingen.

Er was geen VAR bij deze wedstrijd omdat Swansea niet op het hoogste niveau speelt.

City treft Brighton, dat in de natte en vijandige Den van Millwall balanceerde op de drempel van uitschakeling. De bezoekers maakten in de slotminuten een 2-0 achterstand goed, door een treffer van invaller Jürgen Locadia en een vrije trap van Solly March die per ongeluk in het doel van de Londenaren belandde. In een zenuwslopende strafschoppenserie won Brighton met 5-4, nadat Jake Cooper, held uit de eerdere ronden, over schoot.