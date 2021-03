Ook kleinere voetballanden weten zich prima te organiseren: hoe slecht je een muur aan verdedigers?

Memphis Depay wordt omringd door vier Letten. Letland werd bijna de hele wedstrijd in de verdediging gedrukt, maar kreeg slechts twee tegendoelpunten. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Houd het tempo ook na het eerste doelpunt moordend hoog

Het lukte Oranje slechts eenmaal dubbele cijfers te halen. Op 2 september 2011 werd San Marino weggevaagd met 11-0. ‘Dat geeft wel aan hoe lastig het is,’ zegt Hedwiges Maduro, destijds speler van het Nederlands elftal en nu zelf coach.

Ook kleinere voetballanden weten zich tegenwoordig prima te organiseren. Voor een eerste verdedigingslinie van vijf spelers staat vaak nog een tweede van vier of vijf spelers. Er wordt vertraagd en geïrriteerd waar het kan. Met deze twee levende muren worden de ruimtes klein, krijgt iedere aanvallende pion twee- of driedubbele dekking en zijn er voldoende mankrachten om zich voor afstandsschoten te werpen.

Maduro: ‘Voor die wedstrijd tegen San Marino gaf bondscoach Van Marwijk aan: laten we nu eens doorgaan als we scoren. Laten we vol gas blíjven geven. We haalden snel die bal uit het doel na een doelpunt, dan maak je ook een bepaalde energie los bij jezelf.’

Op die manier speel je zelfs een defensief ingestelde tegenstander stuk. ‘Als het baltempo echt doorlopend moordend hoog is, als de aanvallende ploeg zelf ook veel blijft bewegen dan wordt het steeds lastiger om alles aan te lopen,’ zegt Arjan Swinkels, verdediger van VVV, een ploeg die geregeld een muur opwerpt.

‘Tegen Letland zag je dat na de 1-0 het tempo toch weer iets inzakte bij Nederland. Dat is prettig voor een verdedigende ploeg, dan krijg je tijd om bij te komen, de boel weer goed te organiseren, je weer in die tegenstander vast te bijten.’

Een snelle goal is cruciaal, zo luidt het cliché. Maar een snelle tweede misschien nog crucialer. Swinkels: ‘Bij 1-0 achter roep je nog naar elkaar: ‘niets aan de hand, gewoon doorgaan’. Maar als het direct 2-0 wordt, kijk je elkaar toch aan van: shit, wat we bedacht hebben, werkt niet.’

Verander de veldbezetting tijdens de wedstrijd

Lukt het niet snel op 2-0 te komen dan kan een andere veldbezetting wonderen doen. Maduro ziet daarvoor genoeg mogelijkheden bij het huidige Oranje: ‘Frenkie de Jong kan net als bij Barcelona prima wat verder terug tussen de twee centrumverdedigers spelen. Daardoor worden de backs een soort buitenspelers. Dan kun je linksbuiten Memphis Depay nog naast Luuk de Jong in de spits zetten. Op die manier speelt Barcelona momenteel iedereen aan gort in Spanje, ze gaan feitelijk om de muur heen, het is een soort totale omsingeling. Door het af en toe anders te doen zaai je verwarring. Ik denk dat deze spelers slim en ervaren genoeg zijn om in een wedstrijd te kunnen switchen van veldbezetting.’

Breng bijtijds verse, gretige krachten

Nog altijd kan Swinkels niet helemaal geloven dat hij dit seizoen met VVV met 0-13 verloor van Ajax, de hoogste uitslag in de eredivisie ooit. ‘Ajax zat nog in de Champions League, je verwachtte dat ze het rustiger aan zouden doen toen ze bij rust al 0-4 voorstonden. De hele voorhoede werd gewisseld. Maar de jongens die erin kwamen, waren gretig om zich te bewijzen. We kregen nog een rode kaart dan wordt het tegen die frisse benen helemaal lastig om alles dicht te lopen. Dan krijg je dus paniek in de tent.’

Maduro gaf in 2011 als invaller tijdens Nederland - San Marino de assist op een andere invaller Georginio Wijnaldum voor de 11-0. ‘Ook de invallers wisten precies wat ze moesten doen, dat was het voordeel van een ingespeelde ploeg met een coach die er al een poosje was. Op de training was het niveau superhoog, je stuwde elkaar op. Van Persie, Sneijder en Robben waren wereldtop, Van der Vaart, Kuijt en Huntelaar zaten daar tegenaan. Dat maakte natuurlijk sowieso al indruk. Tegenstanders hebben, met alle respect, toch iets minder vrees voor Depay, Luuk de Jong en Berghuis.’

Twee jaar later won die ploeg nog eens met 8-1 van Hongarije in een van de beste interlands ooit van Oranje tegen een mindere ploeg. Maduro: ‘Tegen Letland werden er genoeg kansen gecreëerd. Klaassen had er drie moeten maken, Luuk de Jong ook nog twee. Dat is deels pech, deels kwaliteit. Er moet nu iets in die groep ontstaan dat ze willen laten zien dat ze er wél veel kunnen maken. Groot voordeel: die kans krijgen ze dinsdag al tegen Gibraltar.’