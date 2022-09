Ook Jos Verstappen blijft geïnfecteerd met het racevirus. ‘Dat is de papa van Max!’

Een fan wenst Jos Verstappen succes vlak voor de start van de Hellendoorn Rally. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het is een levendige bedoening op de parkeerplaats van een plaatselijk pretpark, waar de rallyteams hun kamp hebben opgeslagen voor de veertigste editie van de Hellendoorn Rally. Er staat een partytent, die dient als teamonderkomen. Coureurs lopen in race-overall tussen de bezoekers. Monteurs werken naast hun auto noodles naar binnen vanaf kartonnen bordjes.

Het contrast kan bijna niet groter met de jetsetwereld van de Formule 1, waar renstallen zijn weggestopt in luxueuze bouwwerken van meerdere verdiepingen. Het is de exclusieve wereld die Jos Verstappen (107 F1-races tussen 1994 en 2003) als geen ander kent.

Verstappen mist die luxe in Hellendoorn geen seconde, getuige de glimlach die zo’n beetje permanent op zijn gezicht staat. Hij overlegt amicaal met zijn monteurs, controleert hoogstpersoonlijk nog eens zijn banden en neemt ruim de tijd voor de velen die met hem op de foto willen. Hij is een publiekstrekker. Of meer: zijn achternaam. ‘Dat is de papa van Max!’, zegt een moeder opgewekt tegen haar zoontje als ze net een foto heeft gemaakt.

Vader van kampioen

Toen Verstappen zo’n dertien jaar geleden zijn laatste serieuze race reed, was hij met twee podiumplekken de succesvolste F1-coureur ooit uit Nederland. Een enkeling wist dat hij een zoon had die extreem goed kon karten. Nu is hij vooral de vader van de eerste Nederlandse Formule 1-kampioen, die op het punt staat zijn tweede titel te pakken. In de tussentijd bewandelde hij een uniek pad waarop alles week voor het F1-succes van Max, inclusief zijn eigen raceloopbaan.

Inmiddels redt zijn zoon het al een tijdje prima zonder de intensieve begeleiding van zijn vader. Of hij daarom zijn eigen raceleven weer heeft opgepakt? ‘Nee, ik ben hier gewoon ingerold’, benadrukt Verstappen (50). ‘Maar het klopt dat ik er in het begin wat meer bij betrokken was dan nu. Ik heb mijn stapjes teruggedaan, maar dan is het wel fijn als je zelf een uitdaging hebt. Begrijp me niet verkeerd: ik heb het gewoon heel fijn thuis, met mijn familie en kinderen. Maar om dan ook de hele dag thuis te zitten... Ik moet wel die uitdaging hebben, zeg maar.’

Het rallyrijden kwam eigenlijk toevallig op zijn pad, zegt Verstappen. Voor de lol racet hij nog geregeld op circuits. Het racebedrijf waarbij hij dat regelde, tipte hem eens aan een rallytest mee te doen. Het was liefde op het eerste gezicht.

Debuut in België

Eind februari maakte Verstappen zijn debuut in een Belgische rally, waar hij meteen in de top-10 finishte. Er volgden nog vier wedstrijden in België, met vorige maand in Ieper zijn debuut in het rallywereldkampioenschap. Ook dat beviel goed, waarna hij nog eens vier rally’s aan de kalender toevoegde. ‘Het is niet te vergelijken met iets wat ik ooit heb gedaan. Daarom vind ik het juist leuk’, zegt Verstappen enthousiast.

In de autosportdiscipline wordt een wedstrijd niet verreden over een vast circuit, zoals in de Formule 1, maar draait het om het zo snel mogelijk afleggen van een route tussen twee punten (klassementsproeven) over afgesloten openbare wegen. Daarbij wordt een coureur ondersteund door een navigator, die naast hem zit. Wedstrijden beslaan vaak meerdere dagen, met proeven in wisselende omstandigheden. Verstappen: ‘Normaal voel je bij de start van een race de adrenaline en de competitie. Hier heb je dat elke proef weer. Dat geeft me echt een kick. En het is heel uitdagend. Je verkent het parcours in een gewone auto met normale snelheden. De volgende keer kom je dan in dit ding aan en moet je direct op de limiet rijden’, zegt hij, wijzend naar zijn Citroën C3 R5.

Wat Max eigenlijk van zijn rallyrijden vindt? ‘Hij verklaart me voor gek’, grapt hij, om daar iets serieuzer aan toe te voegen. ‘Nee, haha. Hij vindt het wel leuk, maar zo vlak langs die bomen rijden, vindt hij niks. Maar dat had ik denk ik ook toen ik zo jong was. Dat komt nog wel. Hij is nu met andere dingen bezig.’

Voor Verstappen draait het vooral om plezier. Hij beleeft zijn rally-avontuur samen met een boezemvriend die hij kent uit het karten, Richard Pex. Kort voor de eerste proef op vrijdagavond volgt er nog een innige omhelzing tussen de twee, waarna ze elkaar lachend succes wensen.

Bloedserieus

Maar, zoals bij alles wat Verstappen in het racen doet, pakt hij het wel bloedserieus aan. Zo rolde de Citroën C3 uit de bus na intensieve tests met verschillende typen rallybolides. ‘Ik moet wel het gevoel hebben dat het goed is’, zegt hij. Het team dat zijn auto prepareert – het Belgische DG Sport Competition – behoort volgens Verstappen tot de top van de Benelux.

Na een paar races nam hij al afscheid van zijn eerste navigator, de Belg Kris Botson. ‘Ik voelde vanaf de eerste keer al dat het niet helemaal klopte’, zegt Verstappen over die wissel. ‘Je moet wel een band hebben met iemand, want je zit lang naast elkaar. En in competitie lopen de emoties toch wat hoger op. Dan moet je wat van elkaar kunnen verdragen.’

Met zijn nieuwe navigator, de ervaren Nederlander Harm van Koppen, die in Hellendoorn zijn 101ste rally reed, heeft hij een aanzienlijk betere klik. Van Koppen legt uit dat Verstappen weinig geleerd hoeft te worden als het gaat om het rijden zelf: ‘Dan kan hij met iedereen mee, zeker in Nederland.’

Bij rallyspecifieke dingen, zoals het maken van routeaantekeningen bij verkenningen (pacenotes) of het lezen van wegen, heeft Verstappen nog het nodige te leren. Van Koppen: ‘Op een circuit is het altijd hetzelfde rondje. In de rallysport is dat anders. Stel dat we in een proef over tien kilometer driehonderd bochten hebben. Bij de volgende proef zijn er dan honderd anders, omdat anderen erlangs zijn gekomen. De enige manier om dat te leren, is kilometers maken.’

Hij ziet Verstappen elke rally verbeteren. ‘Het lukt bijvoorbeeld al wat meer om te vertellen over wat er aan staat te komen. In het begin werd dat nog weleens te veel. Je ziet daar echt progressie.’

In Hellendoorn onderstreepten ze in hun vierde rally die vooruitgang. De grootste rally van Nederland staat te boek als listig; asfaltwegen worden in de Sallandse bossen afgewisseld met zandpaden. Ook wordt er in het donker gereden. Het herfstachtige weer, met spontane regenbuien, maakte het nog uitdagender.

Vierde plek

Het waren allemaal nieuwe omstandigheden voor Verstappen. Daar was in zijn rijden niets van te merken. Na zestien proeven over vrijdag en zaterdag stond zijn naam in de einduitslag van het sterke deelnemersveld (meer dan tachtig coureurs) op de vierde plek.

Wat zijn plannen voor de toekomst zijn? ‘Dat zijn we allemaal nu een beetje aan het overleggen, maar de race in het wereldkampioenschap is ons eigenlijk wel heel goed bevallen. Ik denk dat we daar nog wel wat meer van willen doen’, zegt Verstappen. Verder wil hij vooral ervaring opdoen, want ‘er is nog heel veel te leren. Dat is ook het mooie’.

Hij plakt er sowieso nog een rallyjaar aan vast. De kans is aanwezig dat hij daardoor vaker niet aanwezig is bij de races van zijn zoon. Dat zou een paar jaar geleden ondenkbaar zijn geweest, toen hij nagenoeg bij elke Grand Prix aanwezig was. ‘Maar dat is ook een beetje zo gekomen door corona’, zegt Verstappen. ‘Daardoor hebben we een beetje afstand moeten nemen en op een gegeven moment beviel het me ook wel. Het is best intens als je alle wedstrijden op het circuit hangt en voor mij is er niet altijd werk te doen. Ik kom nu wanneer het echt nodig is, of wanneer ik zin heb.’

Vanaf begin oktober staat zijn rally-avontuur wel even op de tweede plaats. Hij reist sowieso af naar de Grand Prix van Singapore (2 oktober) en eventueel is hij een week later ook in Japan. De kans is groot dat Max Verstappen bij een van die races zijn tweede titel pakt. Die momenten zullen altijd voorrang krijgen in zijn leven, waar hij dan ook mee bezig is.