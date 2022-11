Ook in zijn heup schuilt balgevoel bij Mbappé die Frankrijk langs Denemarken loodst

Kylian Mbappé scoort het tweede doelpunt voor Frankrijk. Beeld AFP

Adel verplicht, maar zo logisch is het niet. Op dezelfde dag maakte een ander doelpuntenkanon, Robert Lewandowski, op zijn 34e pas zijn eerste WK-doelpunt. Mbappé heeft al acht WK-treffers in totaal. Net zoveel als Lionel Messi, al 35 jaar. Frankrijk is door de winst als eerste geplaatst voor de achtste finales, Denemarken moet de laatste poulewedstrijd winnen van Australië.

Frankrijk is de wereldkampioen, maar mist een knap elftal door blessures. Geen Benzema, Nkunku, Pogba, Kanté, Mendy en Kimpembe onder meer. En sinds de eerste wedstrijd ook geen Lucas Hernandez meer, die raakte namelijk zwaar geblesseerd.

De bron is schier onuitputtelijk. Theo Hernandez deed vrij moeiteloos mee in plaats van zijn broer. Antoine Griezmann is er nog steeds bij, hij schilderde de bal voor het doel waarmee Mbappé in de 86ste minuut de wedstrijd in het voordeel van Frankrijk kantelde. Ousmane Dembélé is op rechts zwieriger, maar ook werklustiger dan de vanaf links opererende Mbappé. Hugo Lloris blijft een goede keeper en aanvoerder. Op het middenveld neemt Aurélien Tchouameni de honneurs waar qua loopvermogen en duelkracht alsof hij dat al jaren doet, maar de spoeling is in die linie het dunst.

Gouden accenten

Frankrijk, gestoken in een prachtig koningsblauw shirt met gouden accenten, spierwitte broek en adellijk rode sokken, ontwikkelde voor rust gaandeweg een enorme druk op het doel van Denemarken, maar kwam toen nog niet tot scoren. Pas in de aanvankelijk wat saaiere tweede helft ging het los.

Denemarken, geleid door de even charismatische als vooruitstrevende bondscoach Kasper Hjulmand, is misschien wel het beste team van de laatste jaren, als het puur gaat om samenwerking, opofferingsgezindheid en elkaar beter maken. Met ook nog uitstekende resultaten, het miste ternauwernood de finale op het EK.

Amper sterspelers heeft Hjulmand tot zijn beschikking, zeker niet voorin. Alleen Christian Eriksen mag die aanduiding dragen, maar de middenvelder heeft nog altijd geen enkele last van vedetteneigingen, zoals die trouwens wel een beetje aan Mbappé kleven. Denemarken won de afgelopen jaren in de Nations League tweemaal van Frankrijk. Mbappé deed toen anderhalf duel mee en kwam zowaar niet tot scoren.

De PSG-speler baalde een beetje van zijn eerste optreden tegen Australië, hij had nog wel vaker kunnen scoren. Nu was toch de pure spits Olivier Giroud de gevierde man met twee treffers. Giroud is niet bepaald een vriend van Mbappé, al zou de vrede getekend zijn voor dit toernooi.

Vernuftige combinatie

Giroud moest er ditmaal enigszins teleurgesteld na ruim een uur uit, kort nadat Mbappé voor het eerst had toegeslagen na een vernuftige combinatie met Hernandez. Nog steeds heeft Deschamps genoeg achter de hand, zo bewees hij met het inbrengen van Thuram, Konaté, Coman en Fofana. En dan bleven Camavinga en Pavard nog op de bank.

Denemarken knokte zich snel terug in de wedstrijd. Eriksen nam een hoekschop die werd verlengd door Joachim Andersen en binnengeknikt door Andreas Christensen. Vier jaar geleden werd het op het WK ook een gelijkspel. Maar Mbappé nam daar ditmaal geen genoegen mee. Hij wurmde zich bij de tweede paal tussen doelman Kasper Schmeichel en twee Denen om de voorzet van Griezmann met zijn heup binnen te werken. Ook daarin blijkt de supervoetballer dus balgevoel te hebben.