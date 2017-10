Ook in turnwereld sprake van lang verzwegen seksueel misbruik

Na nu ook #IHave: mannen bieden excuses aan voor misbruik en intimidatie

De Amerikaan Neil Figuracion is een van de mannen die onder de hashtag #IHave een openbare biecht hebben afgelegd.Honderden mannen geven inmiddels op sociale media toe dat ze vrouwen hebben lastiggevallen.



'Waarom wij zwijgen'

In dit artikel vertelt Saskia Noort waarom ze 35 jaar lang zweeg over haar verkrachting en roept ze op om vrouwen niet meer verantwoordelijk te houden voor de lusten van de man.



Sarah Sluimer reageert in dit opiniestuk op #MeToo: We beschermen ze, de mannen

'Het schuurt dat ik ooit met je werkte en me toen regelmatig ongemakkelijk voelde bij de toon van je nachtelijke smsjes en ellenlange mails. Iets dwingerigs, iets hijgerigs.'



Lezersbrieven over seksisme: 'Ik ken geen vrouw die niet 'me too' kan zeggen'

In mijn eigen omgeving is geen enkele vrouw die niet 'me too' kan zeggen, schrijft een lezer. Dat gedrag wordt met de paplepel ingegoten, stelt een ander. En geeft onthutsende voorbeelden.



#MeToo haalt seksueel geweld uit de taboesfeer, maar lost het het probleem ook op?

Een analyse en drie vrouwen die hun verhaal doen (+)