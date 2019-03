Ook in Polen straalt ze: Kirsten Wild opnieuw wereldkampioen op het omnium

Kirsten Wild viert haar overwinning. Beeld AP

Zo mooi als vorig jaar in Apeldoorn zou het niet meer worden, zei Kirsten Wild (36) voorafgaand aan de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Pruszków, westelijk van Warschau. Daar was ze met drie gouden medailles en één zilveren de onbetwiste koningin van het wielerpaleis Omnisport. Daar genoot ze van de nabijheid van familie, bekenden en supporters.

Maar in Polen begon het stralen dan toch ook: ze prolongeerde vrijdagavond haar wereldtitel op het omnium, de meerkamp op de baan door Letizia Paternoster achter haar te houden. Ze won het afsluitende onderdeel, de puntenkoers, na een heftig duel met een reeks opeenvolgende sprints; de Italiaanse stond eerste in het klassement. Ze bekende na haar zege dat het hier toch ook wel leuk was, ze gebaarde naar de tribune, waar haar gelukkige ouders zaten, omringd door enkele vrienden.

Het was een zwaar bevochten zege. ‘Het kwam echt uit mijn tenen. Het was spannend, ik wilde uitlopen op Paternoster, maar het lukte maar niet. Ze kwam telkens terug.’

Ze maakte zich eerder op de dag al wat zorgen, toen ze op de zogeheten scratch, de opening van het omnium, als vierde eindige. Ze slaagde er niet in om een vroeg ingezette eindsprint succesvol af te ronden. Ze verkeek zich op de finishlijn. ‘Die ligt hier wat raar, ver na de bocht. Als je daar als eerste uitkomt, kunnen ze je nog zo voorbij komen. Je moet een ander spelletje spelen.’

Het leidde ook tot enige twijfel voor het vervolg. Ze concludeerde dat het niet fysiek was, maar dat ze vooral op tactisch terrein een steek had laten vallen. Afgelopen woensdag was het haar ook niet gelukt haar titel in Apeldoorn op de scratch als zelfstandig onderdeel te bestendigen. Ze reageerde te laat op een versnelling van de Britse Elinor Barker.

Maar vrijdag kwam ze tot de ontdekking dat ze ‘gewoon toch nog hard kon fietsen’. Op de temporace, waarin renners elke ronde punten kunnen sprokkelen, werd ze zesde. In de afvalkoers, waarin steeds na een sprint de laatste deelnemer de baan moet verlaten, bleef ze als één na laatste over. Het bleek een vruchtbare bodem voor een succesvolle afronding.

Ze vond het lastig haar huidige vorm te vergelijken met die van Apeldoorn. ‘Dat toernooi romantiseer ik nogal. Alsof ik maar niet moe werd, alsof alles lukte. Maar ik schrijf altijd op wat ik heb meegemaakt en als je dat terugleest, zie dat ik daar ook moe werd en heb getwijfeld.’ Ze bevestigde wel dat ze nu minder dominant kon rijden. ‘Het niveau wordt hoger, dat zie je altijd. De Olympische Spelen komen eraan, deze wedstrijden tellen ook al mee voor de kwalificatie.’

Dat ze twee jaar achtereen de beste is op een olympisch onderdeel, vond ze zelf ook wel bijzonder. ‘Het is wel heel cool. Als je de boeken erop na slaat, zie je niet veel dat je jezelf opvolgt.’