Ook in Parijs moet Groenewegen het hoofd buigen voor Ewan

De Australiër Caleb Ewan (midden) van Lotto-Soudal is met drie zeges de sprintkoning van de Tour geworden. Beeld EPA

De 26-jarige Amsterdammer keert terug naar Nederland met één etappezege, behaald in Chalon-sur- Saône, in de zevende rit. Maar het was niet de rit waarop hij zijn zinnen had gezet. Groenewegen aasde op de gele trui, in het openingsweekend in Brussel, maar kwam in de finale ten val, waarna zijn ploeggenoot Mike Teunissen de eerste Nederlander sinds dertig jaar in het geel werd.

Die val, én het feit dat Ewan naarmate de Tour vorderde steeds beter in vorm kwam, leidden ertoe dat Groenewegen de afgelopen drie weken vaker dan hem lief was moest vertellen waarom het net niet was gelukt in de sprint. Na afloop in Parijs erkende hij voor de camera van de NOS dat hij door Ewan op waarde was geklopt. ‘Ik ben trots op de zege die ik heb behaald, maar ik heb deze Tour helaas niets extra’s kunnen brengen.’

De groene trui van het puntenklassement kwam alweer voor de zevende keer in handen van Peter Sagan, die deze Tour één keer zegevierde, maar wel trouw zijn punten bij elkaar sprokkelde. Met zeven groene truien is hij nu recordhouder. Hij passeerde de Duitser Erik Zabel, die van 1996 tot 2001 het puntenklassement won. Slechts één keer won Sagan de afgelopen jaren de groene trui niet; dat was toen hij uit de Tour werd gezet vanwege het hinderen van Mark Cavendish tijdens de sprint.

Is Ewan de sprintkoning, dan was Sagan zonder twijfel de smaakmaker deze Tour. Hij deed een wheelie tijdens de tijdrit in Pau en signeerde tijdens de beklimming van de Tourmalet doodleuk zijn boek. In die 151 Touretappes die de drievoudig wereldkampioen reed, kwam hij tot twaalf overwinningen. Hij werd hij 22 keer tweede, 11 keer derde, 13 keer vierde en 7 keer vijfde. In Parijs eindigde Sagan zondagavond als tiende.