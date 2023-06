Ook in Oslo is Femke Bol superieur. Tijd voor een test tegen Sydney McLaughlin?

Femke Bol gaat als eerste over de finish tijdens de Diamond League in Oslo. Beeld NTB via REUTERS

Eén vrouw staat op de finishfoto van de 400 meter horden in Oslo: Femke Bol. Niemand in haar kielzog, en niemand voor haar uit, alsof het een solowedstrijd was. Zo groot was donderdagavond haar overmacht bij de Diamond League.

In 52,30 seconden rondde Bol de baan, de snelste tijd van dit seizoen. Pas na meer dan anderhalve seconde, een eeuwigheid, kwam de Jamaicaanse Rushell Clayton over de streep. Zij won brons bij het WK van 2019, waar Bol als debutant de finale niet haalde, maar kwam nu niet verder dan 53,84. Derde werd Gianna Woodruff uit Panama, op zelfs meer dan twee tellen van Bol: 54,46.

Bol was voor de race van donderdag in het beroemde Bislettstadion ook al de snelste van dit jaar. In Florence klokte ze twee weken geleden 52,43. Toen kon de Amerikaanse Shamier Little nog iets beter in het spoor blijven met slechts een achterstand van een kleine seconde.

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Het zijn indrukwekkende gaten die Bol op de atletiekbanen slaat, maar ondanks dat dringt zich steeds opnieuw de vraag op: wat is het waard ten opzichte van de Amerikaanse Sydney McLaughlin? In de finale van het WK van vorig jaar in Eugene zette zij in een wereldrecordtijd van 50,68 Bol op meer dan anderhalve seconde achterstand. Dat was de overtreffende trap van overmacht.

Verstoppertje?

Bol toont dit jaar een goede vorm, zoveel is duidelijk. Maar hoe McLaughlin er op de 400 meter horden voorstaat is dat niet. De 23-jarige Amerikaanse liep niet in Oslo. De 23-jarige liep dit seizoen nog geen 400 meter horden. Ze had tot vorige week überhaupt slechts één race in 2023 achter haar naam: een 60 meter indoor op 4 februari.

Vorige week liet McLaughlin zich weer zien, bij de Diamond League in Parijs. Niet op haar gebruikelijke onderdeel, maar op de ‘400 meter vlak’, dus zonder horden. Zij kent namelijk hetzelfde luxeprobleem als Bol, die indoor het wereldrecord op de 400 meter in bezit heeft. Beiden zijn zowel met als zonder hekjes razendsnel. McLaughlin weet nog niet op welk onderdeel ze zal lopen op de Olympische Zomerspelen van volgend jaar.

In Parijs maakte McLaughlin indruk op de eerste 300 meter, maar ze liet in de laatste 100 meter heel veel tijd liggen en kwam uit op 49,79. Dat was een verbetering van bijna een seconde van haar persoonlijk record, maar niet genoeg voor de zege. Marileidy Paulino, zilver op de Spelen en op de laatste WK, passeerde haar in de slotmeters en won in 49,12.

Ondanks die tweede plaats was McLaughlin wel bij haar openingswedstrijd van het outdoorseizoen meteen een stuk vlotter dan de 400 meter die Bol tijdens de FBK Games liep. Al waren de omstandigheden daar door wind en tegenstand beduidend anders en laat de 50,11 van Bol zich moeilijk vergelijken met McLaughlins 400-metertijd.

Stappenplan

Bovendien is Bol helemaal niet zo erg bezig met de 400 meter. Haar olympische ambities liggen duidelijk op de 400 meter horden en ze is de hele winter en lente bezig geweest om daarop haar passenpatroon te veranderen. Geen 15 stappen meer tussen de eerste zeven hekjes, maar 14. Zo wil ze dichter bij McLaughlin komen. Dichter bij een tijd onder de 51 seconden, wat een verpulvering van haar persoonlijk record van 52,03 zou betekenen.

Het is cijferen en schatten, maar uiteindelijk laten de Bol en McLaughlin zich pas werkelijk vergelijken op de baan. Maar wanneer? McLaughlin laat zich meestal weinig zien, duikt pas bij grote toernooien op. Zelfs haar optreden bij de Diamond League van vorige week was redelijk uniek. De laatste keer dat ze daarvoor deelnam was in 2019. En Bol zal minder wedstrijden lopen omdat ze haar nieuwe cadans nog wil perfectioneren.

Waarschijnlijk wordt het augustus, als het er echt om gaat op de WK in Boedapest. Pas dan zal duidelijk zijn hoe de verhoudingen tussen beide vrouwen liggen.