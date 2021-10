Ook in Friesland blijft de glimlach van Ajax bewaard

Mohammed Kudus (Ajax) rost de bal op het doel van Heerenveen, maar een been doet het schot van richting veranderen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Misschien had Heerenveen zaterdag gehoopt op een spektakelavond, bij de hervatting van de competitie na interlands. Voetballen in een vol stadion, dat herinneringen opriep aan grote tijden in het Friese voetbal. Het dampende avondlicht, de dribbels van Anthony Musaba op de golven van het aanzwellende geluid. Doel: de Ajacieden, van wie velen op reis waren geweest voor hun land, tot het uiterste tergen.

Maar ja, Ajax heeft mede daarom zo’n brede selectie. Gewoon Perr Schuurs kunnen opstellen. Mohammed Kudus. David Neres laten invallen voor een beslissend doelpunt. Lisandro Martinez om de verdediging overeind te houden. Jurriën Timber doorschuiven naar het middenveld om het evenwicht te herstellen. Terwijl Dusan Tadic, Daley Blind en Davy Klaassen altijd willen voetballen.

De problemen van Ajax zijn zo bezien luxeproblemen waarvan andere clubs alleen dromen op een onbewaakt ogenblik. Ajax won dus, bij aanvang van weer een blok duels tot de volgende interlandonderbreking in november. Borussia Dortmund, dinsdag in de Champions League, PSV zondag, en zo gaat het door, om de drie, vier dagen, inclusief interlands. Dat is zwaar. Zeker.

Oververmoeide spelers

Trainer Erik ten Hag behoort bij de groeiende groep critici op de overvolle kalender. Te veel wedstrijden, oververmoeide spelers, ergo lagere kwaliteit voetbal, blessures en mentale pijn. Niemand heeft een echte oplossing. Minder interlands, zegt de een. Minder clubduels, vindt de ander. Iedereen wil geld verdienen. Niemand accepteert een kleiner deel van de koek.

Ten Hag is een echte trainer die zijn team beter wil maken. Daarvoor heeft hij trainingstijd nodig met de hele groep. Dus zegt hij, in het Abe Lenstra Stadion: ‘De groep internationals die alles speelt, is overbelast. De groep die niet alles speelt, is onderbelast. De hele kleine groep die bij de club achterblijft, kun je niet goed belasten en heeft geen weerstand. Het is een verloren periode.’ En dus is hij blij met de uitstekende eerste helft, met een slimme goal van Sébastien Haller, die zich de reis naar Afrika had bespaard vanwege gezinsuitbreiding. Martinez was de enige van de Zuid-Amerikanen op het wedstrijdformulier. Antony en Nicolas Tagliafico had Ten Hag na terugkomst nog niet eens gezien. De Mexicaan Edson Alvarez voelde zich niet fit genoeg voor een wedstrijd.

Ajax heeft overigens nog niet zoveel gevoetbald dit seizoen. Negen duels eredivisie, plus twee in de Champions League. Voor clubs die geen Europese voorrondes hoeven te spelen, valt het wel mee met het aantal wedstrijden. Ajax speelde vorig seizoen 51 officiële duels, slechts twee meer dan in bijvoorbeeld 1995, het jaar van de gewonnen Champions League. Topjaar was volgens de cijfers van Stats Perform het succesjaar 2018-2019, waarin je geen Ajacied hoorde klagen omdat Ajax meedreef op een roze wolk; 58 duels vooral pure vreugde.

Extra probleem

De pijn is vooral voelbaar als de glimlach van het gezicht is verdwenen, bijvoorbeeld na de teleurstelling zoals bij PSV, met zes extra duels in de voorronde en dan uiteindelijk geen plaatsing voor de Champions League. De interlands zijn een extra probleem. De Nations League verving oefenduels, maar is meteen belangrijk gemaakt en uitgegroeid tot competitie met grotere intensiteit. Het aantal duels is niet meteen veel groter. Oranje speelde dit jaar zestien interlands en daarbij komen er nog twee in november. Achttien is niet veel meer dan in voorgaande jaren met een toernooi, zeventien in 2010 en 2014.

De vakbond Fifpro deed onderzoek en constateert te grote mentale en fysieke belasting, met minder trainingstijd en te veel reistijd, met een ononderbroken ritme van wedstrijden om de drie, vier dagen, met door corona in elkaar geschoven en inderhaast afgewerkte competities. Met de dreiging bovendien van nog meer: de Fifa wil om de twee jaar een WK, de Uefa is akkoord over een nieuw formaat Champions League, met tien groepsduels.

Ajax vertrouwt daarbij steeds meer op Zuid- en Midden-Amerikanen, internationals vaak. Copa América, Gold Cup, zeker achttien WK-kwalificatieduels voor de Zuid-Amerikanen. Antony deed ook nog eens mee aan de Olympische Spelen. ‘We moeten oppassen dat we hem niet opbranden’, zei Ten Hag al een paar keer. In die zin is het begrijpelijk, het verhaal van de trainers, die zelf trouwens meedoen aan het opstapelen van vermoeidheid. Ze willen allemaal overal druk zetten, liefst de hele wedstrijd, een speelwijze die kracht kost.

Maar zaterdag overwint de glimlach bij Ajax, die na de interlands al op menig gezicht gebeiteld stond. Davy Klaassen herinnert zich zijn tijd bij Werder Bremen, dat alleen in de Bundesliga speelde. ‘Dan is een week lang’.