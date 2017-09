Ook in Frankrijk stuit het getormenteerde Nederlandse voetbal niet op genade

En dat in een periode waarin in de verste verte geen nieuwe Nederlandse Sneijder, Robben of Van Persie waarneembaar is, vooral niet bij Nederlandse clubs.



Om nog te zwijgen over het niveau van de defensies daarvan. Al na een kwartier toonde Vitesse door Fraser verboden ondeugden ('naïviteit en dommigheid') bij een hoekschop. Centrumverdediger Miazga ging te slap het luchtduel aan met Nice-aanvoerder Dante, linksback Büttner kwam niet eens in de buurt van Pléa. De 24-jarige aanvaller, tegen Ajax ook al op dreef, tikte de bal eenvoudig over Vitesse-keeper Pasveer.



Zo ontsnapte het laatste beetje spanning al vlot uit de halflege Allianz Arena. Zelfs de lichtmasten leken zich te sparen voor de nakende streekderby met Olympique Marseille. Ze vielen kort na rust een minuut of 10 uit.



Aanvallen ging Vitesse al even beroerd af. Het is ook niet eenvoudig bressen te slaan in de zwartrode muur van Nice, die steviger oogde dan tegen Ajax. Alleen rechtsbuiten Rashica bracht soms iets van dreiging zoals in de 37e minuut toen hij scherp voorgaf, maar spits Matavz en linksbuiten Linssen de bal net misten.