Ook in Engeland groeit de kloof tussen rijke topclubs en de rest

Met de 5-0-zege op het punt- en doelpuntloze Crystal Palace brak de ploeg van Pep Guardiola een Premier League-record: niet eerder had een club drie keer achtereen met vijf of meer doelpunten verschil gewonnen.



Afgelopen weken maakten Liverpool (5-0) en Watford (0-6) reeds kennis met de aanvalsdrift van de voetbalmiljonairs uit Manchester. Het zet het 0-4- verlies van Feyenoord in de Champions League in perspectief. Opvallend genoeg is Guardiola nog niet helemaal tevreden met zijn aanval, blijkens zijn pogingen Alexis Sanchez te kopen van Arsenal. In de eerste helft hield het team van Frank de Boers opvolger Roy Hodgson nog redelijk stand. Guardiola vond het te langzaam gaan, en niet alleen het spel van de voetballers. Op een gegeven moment liep hij op een ballenjongen af met het even dringende als vriendelijke verzoek de bal sneller terug te werpen.