Ook in derde EK-duel blameert Turkije zich op pijnlijke wijze

Turkse verdediger Mert Muldur verstopt zichzelf uit frustratie in zijn eigen shirt. Beeld Reuters

Door die ene treffer tegen Zwitserland (3-1) werd Turkije de schande bespaard te worden gelabeld als het slechtst presterende land ooit op een EK. Maar gezien het uitgebreide deelnemersveld op dit toernooi en de verwachtingen vooraf zal het wel zo voelen.

Het Nederlandse tintje was nauwelijks zichtbaar. De in Haarlem geboren Feyenoorder Kökcü en in Rotterdam geboren oud-Spartaan Dervisoglu kwamen respectievelijk 10 en 29 minuten in actie. Ontslag dreigt voor bondscoach Günes, die het land op het WK 2002 nog naar het brons leidde.

Wie indruk wilde maken in de maanden voor het EK tipte Turkije als verrassing. De Turken pakten vier punten van wereldkampioen Frankrijk in de EK-kwalificatiereeks en klopten eind maart Nederland overtuigend met 4-2. De defensie oogde onwrikbaar, het middenveld betrouwbaar en creatief en als spits Yilmaz onverhoopt het net niet zou vinden dan een ander wel.

En toen begon het EK. En scoorde Yilmaz niet. En Calhanoglu niet. En Tufan niet. En Karaman niet. Tegen Italië schoot er zelfs niemand op doel. En gingen er drie in bij de zwakke doelman Cakir. Goed, dat kon, Italië is tamelijk ontketend. Maar ook Wales won met 2-0 waardoor een monsterzege op Zwitserland noodzakelijk was.

De enige fraaie herinnering aan Euro 2020 zal echter dat ene doelpunt van Kahveci tegen Zwitserland zijn. Met veel gevoel lepelde hij de bal in de bovenhoek. Het kwam tot stand na ruim een uur in de sterkste fase van Turkije in het hele toernooi, vlagen waren eindelijk zichtbaar van het aanvallend potentieel, van de technische bagage en vlotte combinaties, de schotkracht.

Maar vlot daarop maakte het Zwitserse kanonnetje Shaqiri 3-1, na een sublieme aanval waarmee het laatste sprankje Turkse hoop op eerherstel verdampte. Voor rust was Zwitserland al naar 2-0 weggelopen door secure schoten van Seferovic en Shaqiri. Die laatste, doorgaans reserve bij Liverpool en niet in staat 90 minuten te spelen, heeft nu op vier achtereenvolgende eindtoernooien gescoord. Barstend van de kwaliteit waren zijn afrondingen, eerst met zijn mindere rechterbeen in de kruising, daarna met links in volle vaart.

Aangever van alle doelpunten was middenvelder Zuber, die zich daarmee in een rijtje nestelde met Brian Laudrup en Rui Costa, ook zij hadden drie assists in een EK-wedstrijd. Zwitserland kwam zo op vier punten en is vrijwel zeker van de volgende ronde.