Ook in coronatijden schallen clubliederen door de Kuip

Bryan Linssen van Feyenoord is dichtbij de 2-1, maar mikt de bal net over. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het is diep in blessuretijd van Feyenoord-FC Twente als de slechts voor een kwart gevulde Kuip eerst uit elkaar barst van verwachting middels een massaal: ‘jáááááá!’ Om zich vervolgens kapot te ergeren via een langgerekt ‘aaaahhhh’, gevolgd door gefluit, gestamp en gezucht. Voor de derde maal is er een Feyenoorder (tweemaal Steven Berghuis, eenmaal Luciano Narsingh) alleen opgedoken voor FC Twente-doelman Drommel, voor de derde maal wordt er gemist waardoor het 1-1 blijft.

Er zijn slechts 13.000 toeschouwers, maar het lijkt op dat moment alsof er veel meer zijn. Dat gevoel is er vaker deze zondagmiddag. Net als in andere Nederlandse stadions. Er worden minder vaak, maar wel degelijk uit volle borst clubliederen gezongen, zeker als de thuisspelende ploeg een offensief ontwikkelt of zou moeten ontwikkelen. Er wordt gegild als het spannend wordt. Er wordt gescholden bij een foutieve pass of nadelige scheidsrechterlijke beslissing.

Het zou er veel stiller moeten zijn volgens de richtlijnen, want geschreeuw en gezang werkt coronabesmettingen in de hand, meent het Management Outbreak Team.

Na de open dag van Feyenoord begin augustus, toen er kort gezongen werd door 1.200 aanwezigen, klonken ferme waarschuwingen van premier Rutte en burgemeester Aboutaleb. Dit mocht echt niet meer. Bij de oefenwedstrijden werden mondkapjes verplicht, de capaciteit werd langzamer opgeschroefd dan eerder bedacht.

Niet schreeuwen en afstand houden is ver te zoeken bij de Feyenoord-supporters. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Feyenoord speelde kort daarop ook tegen FC Twente een vriendschappelijk duel voor nog geen 5.000 toeschouwers. De woorden van de overheden troffen doel, er klonk nog minder geluid dan tijdens de bedrijfstoernooien die in de zomer soms in de Kuip worden georganiseerd.

Maar de mondkapjesplicht is verdwenen, de capaciteit toch opgeschroefd en het gezang en geschreeuw lijkt per wedstrijd toe te nemen. Alleen voorafgaand aan de eerste en tweede helft zegt Kuipspeaker Peter Houtman op niet bijster strenge toon dat schreeuwen en zingen niet is toegestaan.

Houtman beslist niet zelf of hij moet waarschuwen, maar wordt aangestuurd door het bureau veiligheid van Feyenoord, vertelt hij. ‘Het werkt vaak averechts als ik waarschuw, dus dat wordt zo lang mogelijk uitgesteld. Je zoekt naar de beste oplossing. Het is hier niet de gewoonte dat mensen achter hun hand ‘hoera’ fluisteren.’

Het komt ook door de akoestiek van De Kuip. Geschreeuw weerkaatst makkelijk door de ovale vorm en de overkapping. Supporters zijn ook verspreid over het hele stadion, er is niet één specifieke hoek waarvandaan geluid komt wat betrekkelijk snel wegsterft.

Het lijkt daarbij een automatisme om de sfeer met minder fans alsnog zoveel mogelijk op te hogen naar het vertrouwde niveau, waar het Feyenoordpubliek faam mee vergaarde, en wat de club voor toeschouwers, sponsors, spelers en trainers zo aantrekkelijk maakt.

Daarbij stonden er ditmaal in tegenstelling tot het oefenpotje met Twente belangen op het spel, het was de eerste competitiethuiswedstrijd na een extreem lange pauze.

‘Inderdaad is op sommige momenten duidelijk hoorbaar geweest dat het publiek zich uitte. Dat is bij deze wedstrijd niet anders geweest dan bij andere wedstrijden tijdens deze en ook de vorige speelronde. De vraag is of je deze vormen van emotie rond een wedstrijd helemaal kunt uitbannen,’ zegt persvoorlichter Raymond Salomon.

‘ We zijn megavoorzichtig bij Feyenoord. Hebben als enige club een viroloog aan ons medisch team gekoppeld. We zetten 380 stewards in, dat zijn er net zoveel als bij een volle bezetting. Verder gaat het Erasmus MC in samenwerking met Feyenoord rond thuiswedstrijden grootschalig onderzoek doen naar wat nu echt de kans op besmetting is in de buitenlucht van een stadion.’

Steven Berghuis baalt van het missen van een kans. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In de komende dagen zal Feyenoord intern, met het Erasmus MC en de lokale driehoek de wedstrijd evalueren. De bedrijfstak betaald voetbal lijdt hevig onder de maatregelen. Feyenoord loopt met slechts 13.000 fans zeker een miljoen euro per thuisduel mis.

Feyenoord is daarbij de club die ook in sportief opzicht in hevige mate bouwt op het thuispubliek. Volgens Twente-coach Rons Jans krijgt Feyenoord de meeste strafschoppen thuis, onder de indruk als scheidsrechters zijn van de schreeuwende meute. Pol van Boekel gaf er zondagmiddag twee, al kon Jans niet ontkennen dat het twee terechte beslissingen waren. Berghuis miste de eerste, werd daarop neergehaald, mocht opnieuw aanleggen en schoot daarna wel hard de 1-1 binnen. FC Twente had al na anderhalve minuut gescoord via Vaclav Cerny, omdat verschillende Feyenoorders nog niet bij de les waren.

Toch een gevolg van de toeschouwersbeperking? ‘Ik vond het niet anders dan anders,’ zegt Jans. ‘Er was toch sfeer.’

‘Het was niet als een volle Kuip,’ meent Feyenoordmiddenvelder Leroy Fer na afloop. ‘Maar het was duidelijk dat de fans achter ons stonden.’

Advocaat: ‘Ik was blij dat er 13.000 fans waren, maar dit stadion hoort vol. Het viel me op dat iedereen keurig afstand hield. Ja, af en toe riepen ze wat, maar als dat al niet meer mag wordt het echt vervelend.’