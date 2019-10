Ook het andere Ajax blijft winnen

André Onana bokst de bal weg boven het hoofd van Beugelsdijk. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dat Ajax de laatste twee wedstrijden in de Champions League met 3-0 won en in de Nederlandse eredivisie met 2-0, is geen toeval. Ajax loopt op twee typen brandstof. Zeg maar: super en normaal.

In de Champions League is tanken onnodig. Dan draait de motor vanzelf, dan loopt Ajax op lucht of adrenaline, op de warmte van topvoetbal. Maar als het miljoenenelftal uit Amsterdam een tikkeltje zondagochtendslaperig is op een vroeg dagje uit bij ADO in Den Haag, dan ontspint zich zomaar een aardige wedstrijd met een zweem van spanning, met bijna voortdurend de illusie van de thuisploeg op een puntje. Dan is er net genoeg brandstof in de Amsterdamse tank om puffend het eindstation te bereiken.

Zondag, ADO-uit, op kunstgras, luidde woensdag in Spanje de laatste vraag aan Ajacied Hakim Ziyech, na weer zo’n sprookjesachtige uitslag in de Champions League, deze keer in Mestalla, Valencia, 0-3. ‘Ja, dat is een heel andere wedstrijd’, zei hij in het weglopen. Wat heet. Zondag, geen echt gras meer, geen zomer. Kil. Herfst. Kunstgras. En Hakim Ziyech heeft het koud. Hij draagt de mouwen over de handen. De sokken zijn helemaal opgetrokken.

Het is zo’n dag dat het misschien kan voor ADO. Den Haag gelooft in iets bijzonders, hoe moeilijk dat ook is te verwezenlijken. Trainer Alfons Groenendijk: ‘Ajax heeft half Europa op een hoop gespeeld.’ Maar toch: ‘Ik had het gevoel dat iets mogelijk was. 12.15 uur, kunstgras, regen. Dan kan het gek lopen, als je het geluk aan je zijde hebt.’

Eerst nog even naar de Ziyech van woensdag, na Valencia-uit. Zijn schitterende doelpunt, het zweefschot waarmee hij Jasper Cillessen een lastige nacht bezorgde, hoe hoog staat die treffer op zijn eeuwige ranglijst? ‘Als mooiste’, zei hij zonder nadenken. Dat had ook te maken met het podium. Champions League.

Het zijn bijzondere tijden voor Ajax. In een half jaar is met doelcijfers van 7-1 in Spanje gewonnen van Real Madrid en Valencia. Ziyech: ‘Spanje ligt ons goed. Wij zijn een team dat graag wil voetballen. Dan komen er ruimtes, krijgen wij onze ruimtes. Voetbal tegen voetbal. Dan hoef je alleen maar uit te vechten wie wint. We spelen ons eigen spel en weten dat we altijd scoren, uit of thuis.’

Eerder gaf hij aan dat het moeilijk is om zich volledig te motiveren voor gewone wedstrijden in de eredivisie. Hij is vooral bij Ajax gebleven om de internationale duels. Toch is hij zondag actief in Den Haag. Hij wijst, dribbelt, schiet, passt. Soms krijgt hij de bal niet, dan is hij bozig. Ja, hij had graag weer willen scoren. Zondag is hij aangever, twee keer, bij beide doelpunten. Eerst is daar de snelle 0-1, na de solo van Ziyech en de koele afrekening van Huntelaar. Dan, kort voor het eind, na een zeer matige tweede helft, geeft hij de bal mee aan invaller David Neres. Tussendoor is hij goed, tot de rust althans.

ADO verdient een compliment voor de fijne strijdwijze, voor het voorzichtige doch bijna succesvolle aanvalsspel. ADO strijdt met zijn mannetjesputters Tom Beugelsdijk, Michiel Kramer, Lex Immers en Dion Malone. Kramer verschijnt na een mooie aanname alleen voor doelman André Onana, die geheel volgens gewoonte alvast is uitgelopen en met de voet redt. In de slotfase neemt ADO alle risico, dan kan de 1-1 vallen, hoewel werkelijke kansen uitblijven. En dan is het uiteindelijk toch 0-2, nadat ADO een hoekschop nota bene kort neemt terwijl alle lengte zich al rond de doelmond heeft verzameld. Ziyech dribbelt en legt af op Neres.

De laatste uitslagen van Ajax in de competitie zijn dus lager dan die in de Champions League: 3-0 tegen Lille en Valencia, 2-0 tegen FC Groningen en ADO. Toch is trainer Erik ten Hag tevreden over de voortgang, voor het begin van de tweede interlandperiode. Ziyech over die ontwikkeling: ‘We zijn kwaliteit kwijtgeraakt en we hebben kwaliteit teruggekregen. Daar moeten we het mee doen. We proberen het uiterste uit elke wedstrijd te halen. We weten wat we kunnen. We hebben een heel mooi jaar gehad, waarvan we de ervaring meenemen. Velen van ons spelen al jaren samen. Daarmee heb je een bepaalde relatie opgebouwd waardoor je elkaar makkelijk vindt. Het is onze taak om de nieuwelingen mee te nemen.’ Trainer Erik ten Hag: ‘Iedereen moet leveren.’

Dat geleverde is net genoeg zondag. Groenendijk, eerlijk: ‘Ajax laat ons in leven door na de 0-1 niet de tweede en derde treffer te maken. Bij de 0-1 is het ook de klasse van Ziyech.’ Dat is het fijne aan Ziyech: in vrijwel elke wedstrijd laat hij vleugjes van zijn beslissende klasse zien.