Ook handbalmannen vinden weg naar boven en hopen op WK

Professionaliseren

De grootste talenten worden naar Papendal gehaald en gaan acht keer per week trainen Technisch directeur Paul van Gestel Ivo Steins schiet op het Turkse doel. © Jiri Buller / de Volkskrant

Waar de Nederlandse handbalvrouwen zich de afgelopen twee jaar met een zilveren en bronzen WK-medaille in de wereldtop nestelden, zijn de mannen juist aan het bouwen. Vanaf september begint de bond op Papendal een handbalacademie. De vrouwen trainen al sinds 2005 fulltime op het nationale sportcomplex in de bossen nabij Arnhem.



Van Gestel: 'De academie gaat er precies hetzelfde uitzien als die van de vrouwen. De grootste talenten worden naar Papendal gehaald en gaan acht keer per week trainen. Het ideale scenario is dat zij drie of vier jaar blijven en vervolgens uitstromen naar een van de vier tot zes topclubs in Nederland met een professioneel programma.'



De handbalacademie vormt een belangrijke basis om het mannenhandbal in Nederland verder te professionaliseren. Op dat punt kreeg de bond de laatste jaren veel kritiek, omdat die de mannen niet serieus zou nemen. Voor bondscoach Joop Fiege was het een half jaar geleden reden om op te stappen.



Van Gestel is het nog altijd niet eens met die kritiek. 'We zijn twaalf jaar geleden begonnen met de academie voor vrouwen. Daar plukken we de laatste twee jaar de vruchten van. Zij hebben medailles gehaald op het WK en zijn vierde geworden op de Spelen. Het is niet gek dat zij meer in the picture staan. Als de mannen straks op een eindtoernooi presteren, krijgen zij dezelfde aandacht en financiële ondersteuning van NOCNSF.'