Ook Feyenoord-talent Kökcü kiest niet voor Oranje

Kökcü in actie tegen Willem II, maart 2019. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De Turkse bond was al een jaar met hem in gesprek tot op het hoogste niveau, vertelt Kökcü. Vanuit de KNVB had hij een gesprek met Oranje onder 19-coaches Maarten Stekelenburg en Martijn Reuser. ‘Het zat al langer in mijn hoofd voor Turkije te kiezen. Ik heb daar veel familie. We voelen ons Turk, tenminste… ik voel me ook Nederlander.

‘Maar Turken hebben een bepaalde trots en die heb ik ook. De afgelopen seizoenen heb ik wel getwijfeld, maar ik heb het laatste jaar veel gesproken met de Turkse bond. Niet zoveel met de KNVB. Met Maarten Stekelenburg en Martijn Reuser, maar niet van hogerhand.’

Als dat was gebeurd? ‘Ik had altijd al een gevoel om voor mijn vaderland uit te komen, maar dan had ik er wel langer over nagedacht.’

Dubbel paspoort

In een recent interview met de Volkskrant stelde directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma dat hij samen met bondscoach Ronald Koeman gesprekken aanknoopt met potentiële internationals met een dubbel paspoort die in het blikveld van de bondscoach komen.

‘We leggen uit in wat voor perfecte omstandigheden zo’n speler terechtkomt. Zo’n speler wil, hoe jong ook, weten: wat vindt de bondscoach van mij?’

Zo waren er al gesprekken met Mohammed Ihattaren van PSV en Noussair Mazraoui van Ajax. Die laatste koos toch voor het Marokkaans elftal, Ihattaren heeft nog geen beslissing genomen. ‘Soms praat de bondscoach met een speler die in zijn blikveld komt, maar niet altijd. Soms doen de trainers van dat team dat zoals nu gebeurd is,’ zegt een woordvoerder van de KNVB. ‘Per speler wordt bekeken wat het beste is. Wij gaan nooit lopen pushen. Er is altijd respect voor de keus van de speler.’

Dankbaar

Kökcü was aanvoerder van Oranje onder 19 jaar. Hij stelt enorm dankbaar te zijn voor de jaren dat hij voor Nederlandse vertegenwoordigende elftallen uitkwam. Het betekent niet dat hij zijn clubtoekomst ook in Turkije ziet. Zijn favoriete club in Turkije, Besiktas, toonde ‘redelijk concrete belangstelling’ voor hem.

Kökcü verkoos Feyenoord, de club die hem opleidde en waar hij vorig seizoen in het eerste debuteerde. ‘Bij Besiktas wil ik sowieso een keer spelen. Maar voor mijn ontwikkeling en toekomst is het beter bij Feyenoord te blijven. Er is een nieuwe trainer. Er zit veel meer in deze groep dan vorig seizoen zichtbaar was, denk ik.’

De jeugd gaat ‘volop’ de kans krijgen, is hem bij zijn contractverlenging bij Feyenoord verteld. ‘Maar ik zal het zelf goed moeten doen. Komend seizoen wil ik basisspeler zijn. Daar ga ik alles aan doen.’