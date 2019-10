Ook een officiële marathon kan binnen twee uur, voorspelt de manager van Eliud Kipchoge

In ideaal gecreëerde omstandigheden liep Eliud Kipchoge zaterdag een marathon in 1.59.40, twee minuten sneller dan zijn officiële wereldrecord. Het unicum neemt een mentale barrière weg om ook tijdens een normale stadsmarathon onder de twee uur te duiken, gelooft Kipchoges manager Valentijn Trouw.

Valentijn Trouw kreeg na de marathon van Eliud Kipchoge plotseling berichten van mensen die hij al jaren niet had gesproken. Trouw, de manager van de Keniaanse atleet, was continu in beeld als de man op de fiets die de bidons aangaf. Hij denkt dat er ooit, misschien wel heel snel, ook op een normale marathon onder de twee uur wordt gelopen.

Vanwaar de keuze voor begeleiding op de fiets? Daarmee leek de snelheid van Kipchoge minder indrukwekkend.

‘Met de fiets is 21 kilometer per uur inderdaad makkelijk bij te houden. Maar iedereen die naar de plaatselijke fitness gaat en de loopband op 21 kilometer per uur zet, weet hoe hard dat voelt. Of probeer maar eens een rondje op de atletiekbaan te lopen in 68 seconden. Dat is bijna niet te doen.

‘Wij hebben ons alleen maar gericht op de performancekant, op hoe we Eliud zo goed mogelijk bij konden staan en de drankjes aan konden geven. Het was cruciaal dat hij goed kon drinken tijdens de marathon. Dat ging zo gewoon het best, je bent heel wendbaar met een fiets. Je had ook voor een scooter of een motor of een ander vervoermiddel kunnen kiezen, maar dan ben je veel minder wendbaar.’

De Ethiopiër Kenenisa Bekele verbrak twee weken geleden op 2 seconden na het officiële wereldrecord van Kipchoge (2.01.39). Had hij dit ook gekund?

‘Het zou kunnen, Bekele heeft die snelheid ook. Maar het is altijd koffiedik kijken, wie zoiets kan. Eliud was nu de meest geschikte persoon omdat hij twee jaar geleden ook al een poging had gedaan om onder de twee uur te lopen. Die ervaring heeft meegeholpen. Het lukte toen net niet, maar zorgde bij hem wel mentaal voor een klik. Daarna verbrak hij in Berlijn het wereldrecord. Als er eenmaal zo’n grens is doorbroken, geeft dat vertrouwen. Dat heeft ertoe geleid dat het nu wel is gelukt.

‘Alles ging zaterdag goed. Soms wees ik hem op waar hij moest lopen. Hij ging af en toe een beetje naast de middelste man in de groep lopen. Ik zei dat direct erachter voor de minste luchtweerstand zorgde, maar soms vond hij het lekker om meer frisse lucht in zijn gezicht te voelen.’

Kipchoge liep in omstandigheden die volgens de regels van de internationale atletiekfederatie IAAF niet zijn toegestaan. Hoe moeten we naar deze prestatie kijken?

‘De IAAF bepaalt de regels. Ik denk dat we daar van tijd tot tijd kritisch naar moeten kijken. Maar ik denk dat we ook met de huidige regels een keer een normale stadsmarathon onder de twee uur kunnen lopen. Dat is de volgende stap. Misschien wel in de nabije toekomst. We hebben het afgelopen weekend gekeken naar een stapje in die richting. Wat Eliud in Wenen heeft gedaan, gaat daarbij helpen. Het opent een gedachte. Twee jaar geleden probeerde Eliud het al in Monza, toen lukte het niet. Maar hij voelde wel dat het kon.

‘Ik denk dat wat hij nu heeft laten zien de angst weghaalt om het ook in normale omstandigheden te doen. Niet alleen bij Eliud, maar ook bij de rest. Het neemt een stukje angst weg om heel hard weg te gaan in de eerste helft. Want het kan dus wel, een marathon lopen onder de twee uur.’